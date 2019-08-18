不怕統一、全家夾擊！超商老三萊爾富不開24小時 為何還能拼出營收百億？

文 / 勵心如

1300 多家門市、穩坐國內超商老三的萊爾富，與同業相比，顯得相當低調。

這位企業二代雖不張揚，卻繳出一張不俗成績單，萊爾富總經理汪裕豐，揭開他的經營心法。

在超商二強統一超商和全家便利商店夾擊下，萊爾富仍繳出去年 220 億元創新高營收、近三年單店來客數平均年成長 5％等成績單。

「我們不看同業，只看消費者需要什麼。」在成立 30 周年之際，光泉集團 2 代、萊爾富總經理汪裕豐接受《今周刊》獨家專訪時，語帶自信。

唯一台灣本土超商

新潮服務贏過國際品牌

萊爾富屬於光泉集團旗下，就如同母公司光泉一樣低調，萊爾富也在過去 30 年，默默耕耘超商通路。

作為國內 4 大超商體系中的老 3，萊爾富有許多獨特之處：是台灣第一家本土起家的超商、現在唯一仍由集團家族成員擔任經理人的超商。

不只如此，無論是 10 年前的超商冷凍年菜取貨、近年火紅的跨店領取咖啡寄杯服務，或是因應人力短缺的非 24 小時經營超商，萊爾富都領先同業推出，現在也是四大超商體系之中，唯一幾乎全部銀行信用卡都接受交易的通路低調的汪裕豐鮮少露面，但他在萊爾富已 20 多年。為因應零售趨勢變化推出新服務，2015 年，他拍板萊爾富組織改革，成立專責數位轉型的數位商務處、負責規畫內部數據化營運策略的整合總處，從營收創新高來看，新組織已逐步發揮功效。

目前擔任整合長的郭純宜、整合總處戰情策略室協理李政達、數位流通處暨數位商務處協理王瓊媛，都是自成立以來就加入的老將，也是汪裕豐倚重的左右手。

現在萊爾富門市數約 1380 家，「我們正在看的地點有 2900 多個。」汪裕豐透露，目標是再新開約 700 家、總門市數 2000 家。雖然這個目標，仍不及全家便利商店現有的 3000 多家，但萊爾富也不著急，並未設定達到兩千家的目標期限，只希望「愈快愈好」。

事實上，過去以來，萊爾富向來都是走自己的路，不跟同業比較。「萊爾富保持一種較『OPEN』態度，不會有太多限制。」被問到萊爾富定位時，汪裕豐這樣說。

來源：《今周刊》 1182 期

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