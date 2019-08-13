日本7月工具機訂單年減33% 力守榮枯線

日本工具機工業會 (Japan Machine Tool Builders’ Association，JMTBA)，在 13 日公布了最新統計數據，日本 2019 年 7 月的工具機訂單總額 (初值)，較去年同期減少 33% 至 1012.68 億日圓。

這是連續第 10 個月，低於去年同期表現。但是勉強守住了日本工具機業界的 1000 億日圓榮枯線。而在 JMTBA 於 7 月 23 日所公布的，日本 6 月份工具機訂單終值，則為 989 億日圓 (年減 37.9%)。

日本 7 月工具機訂單：守住榮枯線、中小企業需求浮現。(圖片：AFP)

7 月在日本國內的工具機需求方面，減少 38.9% 至 411.93 億日圓。是連續第 8 個月，在金額表現上遜於去年同期。

而在來自國外客戶的外需訂單方面，減少 28.2% 至 600.75 億日圓。連續第 10 個月出現減少。在理由方面，依舊離不開來自美中貿易戰的影響，造成中國在需求面的減少，還有企業在設備投資上仍趨向保守。

另一方面，由於日本 2018 年度補正預算案中的「製造業、商業、服務生產性向上促進補助金」，其採納結果在 6 月 28 日出爐，中小企業與工具機業者間開始有所接觸，較上個 (6) 月份增加了 9.3%。