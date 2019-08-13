HONDA小型商務客機 連3年拿下H1冠軍寶座！

日本本田 (HONDA)(7267-JP) 在週二 (13 日)，公布了 2019 年 H1(1~6 月) 小型商務噴射機「HondaJet」的交機數量達到 17 架，拿下了全球冠軍寶座。

HondaJet 在上半年拿下全球冠軍，也是自 2017 年起，連續第 3 年寫下同項紀錄。

(圖片：Investing.com)

另外，根據美國通用飛機製造商協會 (GAMA) 的調查數據，HONDA 的美國競爭對手賽斯納 (Cessna) 的「Citation M2」，在上半年的交機數量為 16 架，以極小的差距輸給了 HondaJet。而同樣的，在 2018 年 H1，賽斯納也同樣的以 1 架之差敗北。在小型商務型噴射機的市場上，這兩家公司仍持續著激烈廝殺。

HONDA 在 2018 年 5 月所推出的，油箱容量加大、續航能力延長的新款「HondaJet Elite」，在市場反應良好。2019 年 H1，HondaJet 大量交機 15 架給夏威夷的包機營運公司「Wing Spirit」，也被認為是保住龍頭地位的主因。

目前有超過 130 架的 HondaJet，正在全球營運當中。HONDA 的美國子公司「Honda Aircraft Company」，其公司社長藤野道格表示「今後也將以 HONDA 的身分，在商務噴射機業界裡創造出新的價值」。

此外，根據 GAMA 所提供的調查數據，HondaJet 在 2018 年的交機數量達 37 架，超越賽斯納的 34 架，是在同級距市場上的最佳表現。

HondaJet Elite (圖片：翻攝自 HONDA 官網)

有關 HondaJet Elite：

HondaJet Elite 是 HondaJet 的進化版，售價 525 萬美元 (約新台幣 1.65 億元)，載客人數 7 名。在相同級距的飛機當中飛得最高 (最大飛行高度 13106 公尺)、飛得最遠 (飛航距離達 2661 公里，可從東京直飛台灣或上海)、也飛的最快 (最高時速 782 公里)。為降低空氣阻力，將噴射引擎裝設在機翼上頭是最大特徵。