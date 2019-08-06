柯拔希：美中貿易戰對機械業影響已觸底 剛性需求明年浮現

機械工業同業公會理事長柯拔希今 (6) 日指出，美中貿易戰對機械業是短空長多，市場只是延後採購，包括建置新廠設備、智慧化與自動化等剛性需求不會改變，且前 6 月機械業出口額已出現止跌訊號，他認為，美中貿易戰對機械業的影響已觸底，剛性需求將在明年浮現。

美中貿易戰近期持續升溫，柯拔希今日出席經濟部技術處舉辦的「Do It Today 產業科技焦點展—智慧製造」受訪時表示，目前剛好是在美中貿易戰最嚴重的時候，對機械業雖有些影響，但仍看好將是短空長多，由於許多廠商開始將生產基地從中國移出，搬遷至其他地區，建廠的設備需求，對機械業來說就是最好的機會。

柯拔希指出，當廠商將產能從中國移出後，在購置新廠設備時，受限人工成本逐年上升，將會採購智慧化、自動化等智慧設備，而台灣機械設備性價比高，且智慧化能力非常好，加值卻不加價，可望搶食相關商機。

另一方面，柯拔希認為，雖然目前市場觀望，需求縮減，包括老齡化、少子化、智慧化、自動化等，所帶動的剛性需求不會改變，市場只是延後採購，不是不會採購。

柯拔希表示，機械業 2017 年產值突破兆元，且每年以 1000 億產值的幅度成長，雖然受到美中貿易戰影響，今年成長幅度可能趨緩，然而，今年 1 至 5 月機械業出口額雖衰退 6.2%，但 1 至 6 月出口額僅衰退 5.9%，出現止跌訊號。

柯拔希認為，經過過去 1 年，美中貿易戰對機械業的影響已經觸底，產業景氣可望先蹲後跳，相信剛性需求將在明年浮現。

