放款結構調整！陸7月新增社融大減 不如預期

昨 (12) 日中國人行公布 7 月份社會融資增加人民幣 1.01 兆元，預期人民幣 1.5 兆元，比去年同期減少人民幣 2103 億元，6 月份則是增加人民幣 2.3 兆元。

7 月新增人民幣貸款達人民幣 1.06 兆元，預期人民幣 1.25 兆元，6 月為人民幣 1.66 兆元。

7 月 M2 年增 8.1%，預期 8.4%，漲幅均比 6 月及去年同期低 0.4 個百分點。M2 漲幅在今年 3 月年增率達 8.6%，創下 13 個月新高後，4 月、5 月、6 月這三個月都保持在 8.5%，7 月則出現下滑。

資料來源: wind

7 月 M1 年增 3.1%，漲幅分別比 6 月和去年同期下滑 1.3 個及 2 個百分點。

中國興業研究表示，企業存款成長減緩是 M2 成長下降的主要原因。近期房地產融資緊縮，但受外需疲軟的影響，製造業融資需求不足，難以彌補房地產融資減少造成的缺口。因此企業融資成長幅度呈現下滑，對企業存款成長產生衝擊。

長江證券認為，貸款低於預期，一方面與財政支出下滑等對企業貸款造成影響。另一方面，也可能受房市融資緊縮、嚴查票據和短期貸款等影響。

中國交通銀行指出，信貸金額低於預期，拖累社融成長速度。未貼現銀行承兌匯票大幅減少人民幣 4563 億元，是社融漲幅下滑主因。考慮到對於存量不合新規的表外融資清理期限有所延長，短期的表外融資快速緊縮對於社融增速的影響可能是暫時的。

中國財通基金表示，7 月新增貸款減少，主要是企業短期貸款年衰退擴大，及居民戶新增短期貸款成長大幅減少有關，估計是銀行業進行放款結構調整。不過企業中長期貸款明顯好轉，主要是受到政策鼓勵影響。

