人民幣中間價7連貶 創11年新低

中國外匯管理局今 (13) 公布人民幣兌美元中間價較前一個交易日調貶 115 基點，報 7.0326，創 2008 年 3 月 35 日以來新低，市場預期調貶 206 基點。

不過今日離岸人民幣市場表現相對平穩，未受到人民幣中間價連續 7 天走貶影響。截至 09:39 止，離岸人民幣市場暫報 1 美元兌 7.0962 人民幣，升值 65 基點，升幅 0.09%。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣即時走勢

在岸人民幣方面則是暫報 1 美元兌 7.058 人民幣，小升 5 基點。

業內人士指出目前外匯市場處在 8 月傳統淡季，市場又沒有太多消息，美元漲勢暫時停歇呈現小幅回檔，因此人民幣今日表現就相對強勢。

此外，美元小貶也是因為市場預期美中貿易戰恐將持續至明年美國總統大選後，這將對美國經濟成長產生負面影響。

當然美中貿易戰對於中國經濟衝擊可能更嚴重，但人民幣貶破「7」已經反應一波市場預期，接著就是觀察後續中國經濟情況，若經濟表現更差人民幣則將持續走貶。

而中國人民銀行副行長潘功勝表示，中國經濟的韌性和潛力為人民幣匯率穩定提供基礎，人民幣匯率儘管會受到貿易摩擦等外在衝擊影響，但人民幣不會無序貶值，外匯市場在經歷短暫震盪後將回歸基本面。

潘功勝指出，人民幣匯率雙向波動增加，外匯市場更理性。目前中國整體囤積外匯現象逐漸消失，企業的匯率風險管理意識已有所增強。