〈每日外資外匯觀點〉兩大重磅數據重壓美元、人民幣成為市場風險先行指標

上周五美元指數急跌，逼近 97，周一亞洲盤交易時段反彈至 97.5，本周投資人關注美國 CPI 通膨和零售銷售數據公布，中國、歐元區、德國和英國也將公布宏觀經濟數據，除為本周匯市定下基調，預期也將可從中看出各大央行下一步貨幣政策的風向。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

TradeView 分析團隊表示，美國 CPI 數據表現倘若令人失望，市場對聯準會大幅降息的預期將升高，美元將承受下跌的壓力。

目前聯準會還承受美中貿易局勢惡化的壓力，可能迫使其降息幅度超出原先預期，以保護美國經濟免受貿易單風險的影響。據芝商所的 FedWatch 工具顯示，目前交易商預期今年底前聯準會至少降息兩次，每次降息 25 個基點。

此外，川普三不五時地抨擊聯準會和強勢美元，也使得聯準會的升息壓力大增，加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 的 G10 外匯策略主管 Jeremy Stretch 表示，聯準會正承受巨大的政治壓力，儘管聯準會主席鮑威爾持續公開反駁，但處境仍不容樂觀。



人民幣周一中間價下調 75 點，報 7.0211，連六日下調，連三日跌破 7 關卡，澎湃新聞報導，人民幣「破 7」是匯率雙向波動更有彈性的表現，傳遞出的明確信號，那就是匯率因素不構成大陸貨幣政策調控的約束。

標準普爾全球評級和國際外匯商日前提出「FIX」匯市恐慌指標，亦即以人民幣兌美元走勢作為金融市場重點觀察指標。國際外匯商 VM Markets Pte Ltd 表示，在川普屢次提高中國商品關稅後，人民幣走勢現在成了市場情緒的最佳晴雨表。