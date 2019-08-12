【華冠投顧】颱風連假回來~台股持續震盪!內文分享看法!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、3293 鈊象、6168 宏齊、3545 敦泰

台股盤勢分析:

下殺力道

台北股市早盤小跌 - 2 點開出，隨後在 2330 台積電的壓回下，指數一度下跌 - 53 點；隨後中、小型股接棒下，指數震盪走高，一度由黑翻紅，可惜獲利賣壓轉強，終場下跌 - 22 點作收，收在 10472 點，成交量 1238 億。

今天在外資轉為賣超下，加權指數 10500 點再度挑戰失敗。對於台股目前『築底』結構，基本上已經沒有太多分析的空間；現在台股就是處於 8/6 反轉紅 k 的『反彈波』，操作上只是在觀查反彈強弱。目前看來… 10500 點有機會是短線壓力，再加上今天外資在選擇賣權加碼 1.2 萬口空單。所以初步就先望查明、後二天指數『下殺力道』，操作上一樣擇優佈局即可。



今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3338 泰碩、3661 世芯 KY、8358 金居、2461 光群雷、2481 強茂、6683 雍智科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4967 十銓、4414 如興、3551 世禾、3682 亞太電、3191 和進、2707 晶華、3227 原相… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。