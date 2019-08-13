台股盤前－美股重挫+大盤上檔有多重反壓 小心續測底

台股昨 (12) 日多空僵持，雖然一度重返 10500 點，但是終場還是小幅下跌 22.13 點，收在 10472.36 點。展望今天，美中貿易戰升級、香港反送中事件惡化、阿根廷政治動盪，美股四大指數都大跌超過 1%，加上台股 10 日、季線與半年線糾結在 10650 點附近，多重反壓恐讓台股持續測底。

昨天壓盤重心在台積電，跌幅達 0.99%，不過，台積電昨天公布營收，法人預期，在蘋果、海思和超微等主要客戶新晶片拉貨動能加溫下，台積電 8、9 月營收都將強勁成長，單月合併營收有機會衝上千億元大關，第 4 季動能延續，單季營收可望挑戰新高，此一基本面利多，是否可以對抗國際盤氣氛低迷的利空而突圍，值得關注。

今天觀盤重點還有，南韓政府昨日宣布，計劃 9 月起把日本從具有快速貿易待遇地位的「白名單」剔除，另計劃將明年度扶持面板產業的預算調高十倍，以降低日本出口管制造成的衝擊。南韓加碼扶持面板產業，台廠面板雙虎以價值提升因應，可注意面板雙虎表現。

15 家上市櫃金控 7 月獲利全數出爐，壽險金控受惠股息入帳，獲利明顯大爆發，累計獲利前 5 名，壽險金控就占 4 席，挹注 15 家金控前 7 月大賺超過 2358 億元，其中，富邦金單月更是為唯一賺超過百億元金控，且累計絕對獲利超越國泰金，加上累計每股稅後純益 (EPS) 為率先突破 4 元的金控，成為金控獲利三冠王。

上市櫃公司 7 月營收再度締造歷史紀錄，總營收為 2.96 兆元，月增 7.3%，年增 0.08%，創歷年同期新高以及今年次高；前 7 月總營收達到 19.25 兆元，年增 0.6%，也是同期最佳。雖然 7 月營收強勁，但因貿易戰等利空不斷，第 3 季能不能延續旺季效應，，不排除 8、9 月表現低於去年；且股市下跌也不利金控認列收益。

整體來說，指數目前來到季線反壓，由於 7 月營收之後，接下來進入季報公布期，預期盤面上焦點將在財報利多支撐且有反應的個股。不過，貿易戰變來變去，且香港反送中抗爭惡化，本周仍要持續觀察國際情勢，變數仍多，預料短線內恐持續震盪，建議保守操作切勿追高。