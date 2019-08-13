陸7月手機出貨跌勢擴大 3品牌銷售逆勢成長

中國信通院公布，2019 年 7 月中國國內手機市場總體出貨量達 3419.9 萬支，年減 7.5%，其中 4G 手機 3291.7 萬支、5G 手機 7.2 萬支。1 月～7 月，中國手機市場整體出貨量 2.2 億支，年減 5.5%，其中，4G 手機 2.11 億支、5G 手機 7.2 萬支。

(資料來源: 中國信通院)

中國 7 月份智慧型手機出貨量 3295.2 萬支，年減 3.5%，占同期手機出貨量 96.4%，其中 Android 手機占智慧手機比重達 94.4%。1 月～7 月，智慧手機出貨量 2.1 億支，年減 4.2%，占同期手機出貨量的 95.6%，其中，Android 手機在智能手機中佔比 92.9%。

(資料來源: 中國信通院)

智慧手機新機型方面，報告顯示，7 月份中國智慧手機上市新機型 36 款 (4G 32 款、5G 4 款)，年減 44.6%，占同期手機上市新機型數量 69.2%，其中支援 Android 操作系統的手機 35 款。

7 月份，中國本土品牌手機出貨量 3194.2 萬支，年減 9.2%，占同期手機出貨量 93.4%。1 月～7 月，中國本土品牌手機出貨量 2.04 億支，年減 3.1%，占同期手機出貨量 92.8%。

此外，根據研究創新資料中心監測資料顯示，7 月份華為銷售量與 6 月份相比持續上升，在手機新增數量中，華為比重約 35%，其領先優勢不斷擴大。

OPPO 方面則因為推出多款新機型，帶動銷售量明顯上升；vivo 新增數量則是呈現小幅上揚；而小米和蘋果銷售量則是明顯下跌。

前五大手機廠商 7 月份占新增手機銷售比重達 98%，其他品牌則不足 2%，創歷史新低。