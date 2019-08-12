

◆盤勢分析

1. 上周五總統川普表示不願與華為做生意，除非中美貿易達成協議，並揚言不在乎中美 9 月有沒有進行談判，使得美國投資人再度陷入恐慌，科技股領跌跌，四大指數全面收黑，累計一周跌幅 - 0.46~1.62%。上周五僅有博通、高通、AMD 維持紅盤，APPLE 下跌 0.82%、台積電 ADR-1.17%、NVIDI 與美光則重挫超過 2%；另外，財報不佳的 UA 下跌超過 3%。

2. 上周四台股早盤小開盤開出，在權值股 2330 台積電、股王 3008 大立光領攻，指數一路震盪走高，終場加權收 10,386.18 點，上漲 108.31 點，漲幅 1.04%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周四台股收紅 K 棒，指數站回 5 日線之上。

(2) 量能：成交量擴增 1,240.81 億元，量能小幅回升，但後續上漲仍帶量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標在底部黃金交叉、MACD 柱狀體上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 32.71 億元；外資 - 1.97 億元、投信 - 3.60 億元、自營 + 38.27 億元。

4.OTC 指數開高走高，收最相對高，終場上漲 0.98%。目前上檔壓力為 140 點，下方支撐為季線 136.96 點關卡。

5. 散熱模組：5G 手機陸續面市，散熱模組廠商持續獲得市場資金的青睞，個股持續輪動。上周四 3338 泰碩與 3653 健策雙箭頭強攻漲停，3324 雙鴻、6230 超眾再創波段新高，整理多日的 3017 奇鋐轉強；此外，擴散至風扇的 2421 建準爆量創今年新高價。

6.PA：受惠轉單效應與 5G 手機的上市，PA 三雄 7 月營收表現亮眼，3105 穩懋周四穩步走高，2455 全新收盤上漲 4.8% 創波段新高價，8086 宏捷科收盤漲幅超過 2.15%；另外，RF 4968 立積股價續創波段新高。

7.PCB：受到下半年旺季的到來與 5G 趨勢，6274 台耀早盤股價快速拉升；2383 台光電重回 APPLE 供應鏈，投信與自營商連續買超；6213 聯茂股價再創高；3037 欣興外資大買 5400 張，股價連續兩天彈升。

8. 食品：餐飲消費旺季到，2726 雅茗 - KY、2723 美食 - KY、1216 統一股價表現強勢。

9. 操作建議：台股受制國際多空訊息交雜，由於指數回測年線，且成交量能不足，建議短線操作上除了 5G(散熱、PCB) 相關題材，留意 7 月營收優異個股與進入銷售旺的食品。

10. 資金匯回專法 15 日上路 4 大產業受惠：境外資金匯回投資產業辦法擬於 15 日上路，財政部推估每年平均有逾新台幣 8500 億元資金匯入。法人預估，台股方面將有千億活水挹注，可布局電子藍籌股、受惠台商回流的內需、資產與金融股。

11. 智邦市占衝高 Q3 還有戲：網通大廠 2345 智邦近年受惠來自各國際網路大廠訂單，站穩雲端資料中心白牌交換器最大市占率，推升營收及獲利屢創新高，今年上半年以每股純益 3.85 元創下歷史新高，法人看好，後續高階 400G 交換器產品及電信白牌設備放量出貨，可望推升營運。

12. 光寶集團整合 達爾砸 133 億併敦南：分離式元件大廠 5305 敦南宣布，旗下轉投資在美國掛牌的達爾科技，將以總價 133 億元、每股新台幣 42.5 元併購敦南，溢價幅度達 35％。未來敦南將下市並撤銷公開發行，全案預計將在 2020 年 4 月完成。

