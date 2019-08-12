亞馬遜成Fedex、CVS藥局勁敵！華爾街對成長前景按讚

從產業死硬派到唱高調的政客，他們近來全都與亞馬遜 (AMZN-US) 對立，但華爾街卻是例外。

就在上週，兩大產業老兵物流和藥店也成為亞馬遜的敵人。在結束美國快遞協議 2 個月後，聯邦快遞 (FDX-US) 終止了與亞馬遜的平面快遞合約。與此同時，CVS (CVS-US) 和 Walgreens (WBA-US) 遭控不公平地阻止亞馬遜擁有的 PillPack 取得某些處方籤。

過去幾年零售競爭對手紛紛拒絕使用亞馬遜網路服務 (AWS) 雲端服務，以避免資助亞馬遜最賺錢的業務，供應商和賣家經常抱怨亞馬遜的市場政策，有時甚至威脅要下架商品。

但華爾街似乎並不在乎。

FactSet 表示，所有 45 位對亞馬遜股票提出評級的分析師連續第 4 個月都建議買進。這使得它成為標準普爾 500 指數中僅有的 3 家擁有完美「買入」評級企業之一，另兩家是 Assurant (AIZ-US) 和 Diamondback Energy (FANG-US)。

即使上月亞馬遜公布新一季財報獲利未達預期、展望也低於預期，但亞馬遜股價幾乎沒有變動，也沒有分析師調降評級，亞馬遜股價今年上漲 20%，超過標準普爾 500 指數 16% 的漲幅。

Loop Capital 的 Anthony Chukumba 表示，「隨著亞馬遜規模越來越大，亞馬遜預計將會樹敵越多，」他在 5 月將目標價調高至每股 2380 美元，「但我一點也不擔心，樹大總是招風。」

Chukumba 表示，由於亞馬遜已形成壟斷力量並以其幾乎無止境的野心而聞名，這種敵視反應是很自然的。但這種敵意對他的投資決策幾乎沒有影響，因為他認為這不會對亞馬遜的長期財務前景產生重大影響。

在過去一系列聲明中，亞馬遜指出，AWS 擁有許多零售客戶，而且亞馬遜網站上的第三方銷售成長速度超過亞馬遜的第一方銷售額。

對亞馬遜而言，華爾街的支持和強勁的股價尤為重要，因為股票在勞動薪酬中的佔比相對較高。即使對高級主管來說也一樣：AWS CEO Andy Jassy 和消費者零售業 CEO Jeff Wilke 去年年薪僅有 17.5 萬美元現金，但其餘的 1900 萬美元薪酬以配股方式出現。

Neuberger Berman 分析師 Hari Srinivasan 表示，亞馬遜 CEO 貝佐斯透過多年投資贏得華爾街的信任，這些投資帶來了豐厚的回報。

Hari Srinivasan 認為，雖然大多數企業在單一特定產業表現良好，但亞馬遜已經成功地在兩個主要產業：電商和雲端業務中建立了領先地位，且繼續投資於廣告等其他領域。