FedEx七夕分手亞馬遜 結束陸地運輸合約

美國聯邦快遞 (FedEx) 週三 (7 日) 宣布終止與亞馬遜的小型貨物陸地運送合約，顯示亞馬遜日漸壯大的物流運輸鏈，理由是亞馬遜逐漸成為 FedEx 在物流方面的競爭對手。

聯邦快遞股價一度下跌 2% 至 157.91 美元，亞馬遜股價週三午盤下跌 1% 至 1769.25 美元。

FedEx 股價走勢圖 (圖片: Investing)

聯邦快遞與亞馬遜的合約將於 8 月底到期，而聯邦快遞在 6 月時宣布旗下 Express 空運部門不再與亞馬遜續約，當時聯邦快遞曾表示，其他部門合約不受影響，也強調亞馬遜業務戰期總營收的 1.3% 左右。

這麼一來，FedEx 陸、空兩運送部門皆結束與亞馬遜的合作關係。據外電報導，聯邦快遞或許會擴大與傳統零售業者如沃爾瑪 (Walmart) 的合作，來彌補失去的亞馬遜合作營收。

隨著亞馬遜擴大物流版圖，推出無人機送貨服務，建立起自家的空運部門「Amazon Air」，並與在地物流業者合作，估計 2021 年新物流中心完工後，亞馬遜將有 50 駕新的空運無人機來進行送貨。

亞馬遜則回應，多年來，FedEx 一直是一個偉大的合作夥伴，「我們非常感謝他們為我們的客戶提供所有包裝運送流程。」亞馬遜並補充說道，公司必須不斷進行創新，以改善運營商體驗，「意味著我們須重新評估和營運商的關係」。