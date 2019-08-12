蘋果加速採用micro-LED時代正來臨？歐洲又發布專利

Apple (AAPL-US) 加速採用 micro-LED 的時代，很可能正在來臨，因近期 Apple 又於歐洲發布了一項新的 micro-LED 專利，蘋果今年以來已連續對 micro-LED 發布和取得專利。

此前 2019 年 5 月，Apple 取得了一系列量子點技術的 micro-LED 專利；而更先前的 4 月，Apple 取得了 micro-LED 顯示器的第三項專利，可用於未來的 iMac、MacBooks、任何 i 開頭的設備，以及電視。

而 7 月下旬，有傳言指出兩家台灣 micro-LED 供應商被蘋果選中生產未來的高端 micro-LED 顯示器 Apple Watch。

蘋果於 2019 年 8 月 1 日在歐洲發布了一項新的 micro-LED 顯示器專利。接著申請「便攜式電子產品，計算機和電視機等採用帶薄膜電晶體 TFTs 玻璃基板的最先進顯示器」

該技術用於控制基於液晶像素的背光傳輸。最近，已經引入了諸如配備有機發光二極管 (OLED) 的發光顯示器。

Apple 的發明涵蓋了能具體描述發光結構和形成發光結構的方法。一種形成發光結構的方法包括在一個或多個相應的臨時基板上形成一個或多個 LED 取樣，並將一個或多個 LED 取樣轉移到載體基板，接著圖形化。

LED 取樣進入 LED 檯面結構，並將 LED 檯面結構轉移到顯示基板。

根據一些實施案例，這些處理程序可以促使 LED 的集成縮放到較小的微尺寸，以及 LED 周圍和上方的光學結構集成和減輕的校準的困難。

在 Apple 的專利中，圖 12A 是 LED 上方的透明半球高折射率透鏡的示意性橫截面側視圖。圖 12B 是 LED 上方的透明錐形高折射率透鏡的示意性橫截面側視。圖 18 是合併結構中的 micro-LED 的示意性頂視圖。圖 19-20 是合併結構中的 micro-LED

蘋果專利申請圖 (圖片: www.patentlyapple)

Apple 的專利申請 WO2019147589 於 2019 年 8 月 1 日在歐洲釋出。它於 2019 年 1 月 22 日提交。其他原始工作可追溯回 2018 年。上市日程目前還不得而知。

雖然對於許多的果粉來說艱深的專有名詞可能造成閱讀的困難，但可以預期的是，蘋果將在未來推出更多更新更酷的新產品。