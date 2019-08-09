買賣雙方心安價！亞馬遜推SBA計畫 插手第三方商品定價

在亞馬遜 (AMZN-US) 定價策略受到更嚴格審查之際，亞馬遜推出名為「由亞馬遜販售 (SBA)」的新計畫，讓亞馬遜得以全權操控其賣場上的第三方產品的售價。

亞馬遜上週起邀請第三方賣家參與其 SBA 計畫，簽署加入的賣家將同意亞馬遜隨意調降其產品價格，換取亞馬遜保證支付其「最低總收益 (MGP)」，確保這些折扣不會導致他們產生意外損失。

亞馬遜在寄發給賣家的邀請函上提到，「一旦選擇加入 SBA 計畫，這些產品將由亞馬遜定價，為了確保每一個 SBA 產品都令人心安，亞馬遜將提供最低總收益 (MGP)，以保障您的利潤。」

亞馬遜代表表示，SBA 計畫旨在「自動化價格來節省時間並增加銷售，這樣他們能持續且不費力地提供顧客最棒的價格。」同時也提供賣家「心安的感覺，因為他們賣得的價金永遠不會低於該產品商定的價格。」

然而，亞馬遜定價政策正遭監管機關反壟斷審查，而新計畫可望降低外界批評聲浪。

去年亞馬遜招參議員質疑其「平價條款」扼殺市場競爭，且「人為地抬高消費品價格」，因該條款禁止賣家向其他零售商提供更低的價格。

今年 3 月亞馬遜刪除了該條款，但其政策仍聲明，如果賣方涉及「損害顧客信任」的定價行為，亞馬遜有權下架產品或移除頁面上的「購買」鈕。

本週稍早，媒體報導稱亞馬遜目前的價格策略會迫使一些賣家提高在非亞馬遜平台的商品售價，以免被亞馬遜這佔據美國電商市場 40% 地位的賣場踢出去。

但現在如果加入 SBA，賣家可以在競爭平台上調降售價，不用怕亞馬遜會剔除他們，也可以避免自己免於更大虧損。

SBA 操作方式

亞馬遜定價引擎將自動決定商品的 MGP，每 6 個月重新協商一次，避免亞馬遜虧損過多。

如果某商品雙方議定 MGP 為 20 美元，最終亞馬遜以 15 美元價格出售，那麼賣方仍會獲得 20 美元，其中 5 美元的差距由亞馬遜貼補，但如果售價最終超過 20 美元，賣家則全拿。

亞馬遜負責退貨相關的成本，註冊計畫不需額外費用，但須為該商品品牌的所有者並且具備亞馬遜 FBA 成員身份。

亞馬遜不會為 SBA 產品備貨，而是由賣家自行在平台上販售、運輸，亞馬遜可利用販售期間依據顧客興趣，挑選更符合條件的產品。