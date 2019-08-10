IEA：全球石油需求增速降至2008年來最低 前景「脆弱」

事實證明，美中貿易戰對己備受重擊的石油市場來說是場噩夢。

國際能源署 (IEA) 週五 (9 日) 公佈的報告顯示，由於貿易緊張局勢加劇和全球經濟成長放緩，備受關注的經濟成長指標之一石油需求已經減弱。

IEA 調降了對 2019 年底前以及明年全球石油需求的預測，並警告宣稱前景「脆弱」。

IEA 在報告中指出，「越來越多的證據顯示經濟放緩。」

像石油這樣的商品可以讓人們看到全球經濟的健康狀況。在景氣繁榮時，從原油到銅和鐵礦石的所有需求都很強勁。

然而，今年前 5 個月，IEA 表示，石油需求成長速度是 2008 年以來的最低水平。5 月原油需求出現下滑，這是 2019 年第二次年增率下降。

原油價格跌入熊市

自美中之間貿易緊張局勢爆發以來，需求擔憂引發了石油市場的拋售浪潮。

美國總統川普於 8 月 1 日宣布，他計劃對從中國進口的 3000 億美元加徵 10% 的關稅。這些首度直衝擊大量消費品的關稅計劃於 9 月 1 日生效。川普週五 (9 日) 告訴記者，9 月可能不會有任何貿易談判。

全球指標布蘭特原油本周正式跌入熊市，這意味著它已從近期高點下跌超過 20%。美國石油價格更是自 6 月開始的熊市中進一步暴跌。

紐約原油價格走勢

IEA 報告指出，「由於對貿易爭端、全球經濟健康和石油需求疲軟的擔憂加劇，油價在股市和商品價格下跌中橫遭波及。」

美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 最近估計，對中國的最新一輪關稅可能會使每日石油需求減少 50 萬桶。

較低的油價可以提供消費者和企業一些緩衝，抵銷貿易戰和近期股市動盪引起的一些擔憂。

據美國汽車協會 (AAA) 表示，全美普通汽油平均價格週五降至每加侖 2.67 美元，而去年同期為 2.87 美元。

印度、美國的石油需求疲軟

然而，油價的崩潰也可能是經濟健康狀況的一個不祥之兆。IEA 的報告說：「前景更加不明。」

上個月，由於「低迷」成長和貿易下滑，國際貨幣基金 (IMF) 調降了對 2019 年和 2020 年的全球成長預測。

投資人越來越關注中國抵禦川普政府關稅衝擊的能力。然而，IEA 調高了中國的石油消費量，部分原因是煉油廠活動增加。

另一方面，IEA 警告印度和美國都存在「弱點」。初步估計顯示，夏季駕駛季節開始的 6 月和 7 月汽油需求下降。

IEA 表示，發達國家的石油需求已連續 4 季下降。自 2014 年後從來沒有發生這種情況。

OPEC 該進場了嗎？

石油輸出國家組織 (OPEC) 和以俄羅斯為首的聯盟試圖透過同意減產來提高油價。沙烏地阿拉伯首當其衝地受到減產的影響，其石油產量甚至低於其配額。

然而，由於頁岩油革命，美國的石油產量繼續保持強勁。

IEA 預測明年的非 OPEC 產油量成長將「非常強勁」。

報告指出，「根據我們目前的假設，到 2020 年，石油市場供應充足。」

因市場期待 OPEC 能進一步減產來解決問題，週四和週五油價飆升。一位沙國官員告訴《彭博》，該國不會坐視價格繼續下滑，並且已與 OPEC 同行談論採取行動。

能源諮詢公司 FGE 週五警告，如果 OPEC 及其盟國在 2020 年底之前繼續以目前的水平生產，那麼石油供應將出現「巨幅」過剩。