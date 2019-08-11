ING：川普干預匯市、發起全面貨幣戰機率達25%

川普總統似乎正竭盡所能地喊低美元，而交易員認為政府可能會採取更具體的措施，ING 認為，白宮干預匯率、發起全面貨幣戰機率達 25%。

美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 貨幣分析師週五 (9 日) 在報告中寫道，「貿易戰和干預擔憂繼續主導匯市前景，全球爭先恐後降息的趨勢可能會對聯準會 (Fed) 降息繼續產生壓力，儘管我們基本假設不太可能干預匯市，但這種風險正在上升。」

而川普如今已把責任推給 Fed，週五川普在被問及美元貶值的可能性時，川普表示，「不，我們沒有必要，」並補充說 Fed 降息「就會自動降低美元匯率」。

對美元價值不斷憤怒地推文，是貨幣戰威脅存在的原因，這導致人們越來越擔心全球性的貨幣戰爭，各國競相貶值，可能會破壞金融穩定性和全球經濟。

的確，當川普週四 (8 日) 推文重申他對美元走強的不滿時，這些擔憂再次受到凸顯。

川普對強勢美元一直不爽。（圖: AFP）

衡量美元兌一籃子六大主要貨幣的指標 ICE 美元指數本週下跌 0.6%。其中部分反映出，美元兌日圓下跌了 1.1%，日圓是一個傳統的避險資產，受到中國允許人民幣貶值，加劇金融市場波動所推升。

ING 全球戰略主管 Chris Turner 在檢視外匯期權市場之後，將美國干預匯市的機率設定在 25%。

據《彭博》報導，美國財政部有大約 940 億美元可用於影響美元走勢，但相對於每日交易超過 5 兆美元的全球貨幣市場而言，真的是微不足道。

Chris Turner 表示，為了貨幣干預真正有效，國會需要批准大量增加財政部資源，這將提高債務水平，而另一種選擇是 Fed 決定大量印刷美鈔來進行潛在的干預。

但 Chris Turner 認為，「Fed 估計不會直接參與貨幣戰，因為 Fed 希望避開信用風險。」「但 Fed 可以改由更積極的寬鬆政策，來支持外匯干預。」

美元兌人民幣匯率走勢

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