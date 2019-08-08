美中貿易戰衍生的貨幣戰 將重創美國工業

今年的美中貿易戰中至今為止市場上的贏家美國自身，但是《Barron's》分析，美國在近期很可能反而成為弱勢者，因美元上漲可能會減緩工業銷售成長，並削減投資者願意為股市付出的價格。

當週一美國股市暴跌時，多數人認為是貿易戰造成。但直接原因其實是中國讓人民幣兌美元自 2008 年以來首次跌破 7 元關卡。人民幣的疲軟降低了美國新關稅政策對中國進口商品的影響。

美國財政部以指責中國操縱其貨幣作出回應。中國人民銀行行長易綱則表示，中國並不打算進行競爭性貨幣貶值，以促成出口成長。

匯率對美國大型工業公司極其重要，因美國工業有大約 40% 的銷售額是來自海外，故當美元升值時，海外營收兌換成美元時即會產生匯損，進而導致獲利及獲利成長率低於預期。

舉例而言，如果沒有美元走強，拖拉機製造商 Agco (Agco-US) 第二季度的營收將可望成長 5.7%。

今年以來，美股工業類股 SPDR ETF (XLI-US) 的報酬率為 17.4%，而道瓊工業指數的漲幅為 13.1%；以 S&P 500 工業類股所預估的 2020 年每股純益 (EPS) 計算，目前 S&P 500 工業股預估本益比約在 14.6 倍，與道瓊指數的預估本益比相當。

如果貿易擔憂惡化，可能面臨高波動率的風險

幾乎沒有跡象表明在日趨激烈貿易戰中工業股的估值可能會如何發展。除貨幣外，一般而言，貿易仍是企業的主要需面臨的問題。大多數企業仍在試圖計算從中國進口商品的關稅會增加多少成本，以及如何影響盈利。

美國通用電氣 (GE-US) 的 CFO Jamie Miller 在公司第二季財報電話會議上表示，關稅將使公司的成本在 2019 年淨增加約 4 億至 5 億美元。

美國工業組織如美國聯合技術公司 (UTX-US) 和 3M (MMM-US) 都在電話會議上告訴投資者，只有提高定價才得以抵消關稅造成的直接影響。

「我們在今年上半年平均價格成長了約 70 個基準點」3M 的 CFO Nicholas Gangestad 表示。「我仍認為，它將超越我們在原物料和關稅上漲中受到的影響」

當然，美國政府的貿易政策旨在平衡競爭環境，使美國製造業更容易僱用更多的國內工作者。自川普總統就任以來，美國增加了 50 多萬個製造業的工作機會。然而，隨著全球工業經濟成長減速，招聘腳步也同步放緩的情形下。

大部分的衰弱都可歸咎於貿易衝突。「而製造業已經在走下坡」美國電力系統和其他工業設備製造商 ETN 的 CFO Richard Fearon 在 6 月份的投資者會議上表示。 「現在全球似乎對政治問題感到困擾，這肯定會對成長產生影響」

如果全球陷入衰退，那麼市場上的各個股票，不僅僅是工業 ，將會產生相當大的問題。