貴金屬盤後－美中9月談判恐泡湯 黃金走高 創六月以來最大週增幅逾4%

週五 (9 日) 金價維持平順走高，創下六月以來最大週增幅。國際局勢動盪，有利黃金上行。

美中貿易戰打得難分難解，川普再次威嚇中國，表示 9 月美中談判無望，並且禁止美企和中國華為做生意；脫歐讓英國經濟出現近 7 年來首次萎縮；意大利執政聯盟瓦解，參議院謀求提前舉行大選。

黃金日線圖 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金下跌 1.15 美元，或 0.08%，金價以每盎司 1508.35 美元作收，儘管本日金價收盤表現不佳，但再次突破 1500 美元，根據 FactSet 數據顯示，本週金價已經上漲了 3.5%，創下自 6 月 21 日以來，最大週增幅，有望突破 4%，期貨週回報率佳，貴金屬多頭前景樂觀。

Bannockburn Global Forex 市場分析師 Marc Chandler 指出，本周金價將比本週收盤價高出 60 美元，黃金至少在幾年內創下最高水平。

交易商 XM 分析師表示 Raffi Boyadjian，美國再度推遲對華為出售許可作出決定，意味著美中貿易談判再度破局機會大增，避險資產買勢再次飆升。

9 月交割的白銀上漲 1.4 美分，或 0.08%，收於每盎司 16.950 美元。截至本週，白金上漲 4.1%，是自 7 月 19 日已來表現最佳的一周。

國際局勢動盪

美中不穩定的貿易局勢，意大利極右派執政聯盟與民粹政黨內部意見分歧，參議院謀求提前舉行大選。使得投資人轉往風險性較低資產，轉而支持黃金和公債等避險性投資。

另外美國總統川普暗示 9 月美中談判無望，也引發了短暫的股市拋售，分析師表示金價會繼續飆漲。

全球經濟疲軟

英國 Q2 經濟出現罕見近 7 年來首次萎縮，本週全球有三家央行降息，聯準會在 9 月再次降息的呼聲漸高。

週五 (9 日)10 年期美債殖利率落在 1.7% 左右，本週美債殖利率觸及 2016 年 10 月以來的最低水平，殖利率倒掛破紀錄，美債負利率也有助於黃金和白銀利多。

另一方面，象徵著歐元區經濟的德國十年期公債，殖利率為 - 0.572%，徘徊在歷史新低位附近，。

其他貴金屬交易 Comex 顯示，10 月鉑金下跌 3.6 美元，或 0.41%，至每盎司 864.6 美元，週增幅為 1.3%；9 月鈀金上漲 2.20 美元，或 0.16%，至每盎司 1418.50 美元。