WGC：投資人以前所未有速度搶進黃金ETF 由北美主導

根據世界黃金協會 (WGC) 最新數據，市場不確定性的激增，正在推動投資人以前所未有的速度進入黃金 ETF，總持量來到 6 年來高點。

世界黃金協會週四表示，全球黃金 ETF 總持倉規模，較前月增加 2% 至 2600 噸，為 2013 年 3 月以來最高，延續了自 5 月以來的增持趨勢。

世界黃金協會認為，由於不確定性上升—無論是經濟問題、貿易緊張局勢還是地緣政治風險，加上全球貨幣轉為更寬鬆，均推升了黃金的購買趨勢，上個月淨流入量為 26 億美元。

實際上，這波購買潮還是在美元強勢的情況下所發生，美元指數上個月揚升 2.5%，至 1 年來的高點。

世界黃金協會表示，北美地區主導了 ETF 市場，上月增持了 43 噸。SPDR Gold Shares 和 iShares Gold Trust 的流入，貢獻了全球淨流入的 75%。

歐洲地區基金吸引了 7.5 噸的淨流入，增持 4.83 億美元或 0.9%。除了 4 月份，歐洲地區的基金在今年每個月都為淨流入。世界黃金協會表示，他們預計歐洲需求將繼續保持正成長趨勢。

世界黃金協會認為，對英國脫歐的擔憂、貨幣走軟，以及負利率與其他個別風險，都支撐了黃金投資需求。

亞洲和其他地區的基金也有約 1 噸的淨流入。在金價不斷上漲的驅使下，中國投資者也展開行動，帶來黃金 ETF 持倉規模上升。