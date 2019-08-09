德國6月出口年減8% 創3年來最大跌幅

據《彭博》報導，德國 6 月出口量創 3 年來最大跌幅，凸顯製造業因全球貿易緊張局勢升級而陷入困境。

數據顯示，德國 6 月出口總額較去年同期大降 8%，為 2016 年 7 月以來的最大降幅，進口年減 4.4%，結束過去的 5 連升局面。

上半年累計，德國前 6 個月進口增長 3.0%，至 5562 億歐元，出口成長 0.5%，至 6661 億歐元，貿易順差由 1224 億歐元，縮減至 1099 億歐元。

德國屬出口依賴型經濟，在出口數據嚴重受創之下，很可能造成經濟停滯。德國做為歐洲最大的經濟體及成長動力，今年預計成長僅 0.5%，在歐洲只有義大利的情況更糟。

德國最大的貿易夥伴是美國及中國，但美中正陷入關稅戰，打壓了德國的經濟表現，川普則一直指責德國對美國貿易順差過大，要求解決。

德國商業銀行 (Commerzbank) 經濟學家認為，中國經濟運行正面臨根本性的改變，並且難免衝擊到歐元區與德國。

德國第 2 季 GDP 數據將於 8 月 14 日公布，經濟學家普遍預期數據將呈現停滯。ING-Diba 的 Carsten Brzeski 認為，出口數據疲軟將使第 2 季經濟出現小幅萎縮。

德國政府目前一直不願做出反應，認為不需要額外的財政刺激措施。

歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi)，如果情況繼續惡化，各國政府無疑需要投入財政刺激，歐洲央行也會在 9 月進行更多的貨幣政策刺激。

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