分析師：新關稅將衝擊美國經濟底層 投資人應多留意小型股

川普上週四宣布將於 9 月 1 日開始，針對價值 3000 億美元中國進口美國商品課徵 10% 關稅，而今年貿易戰以來一直無關痛癢的美股小型股，將會對這新一輪關稅很有感。

羅素 2000 指數 (RUT-US) 涵蓋約 2000 家市值低於 101 億美元的美國中小企業，自從川普宣布新一輪關稅以來，羅素 2000 指數已下跌了 3.1%，比起標準普爾 500 指數下跌的 2.1% 要多。

追蹤小型股的羅素 2000 指數走勢 (圖片: Investing)

大摩經濟學家指出，若是貿易戰加劇，美國對所有中國商品徵收 25% 關稅至四到六個月長，那全球經濟可能至少衰退 3 個季度。

分析師指出，新一波關稅涵蓋的範圍三分之二多是民生消費用品，將會對中小型企業造成打擊，並可能對美國經濟造成更大影響。

投行 SunTrust Advisory Services 分析師 Keith Lerner 認為，未來幾月關稅將可能衝擊美國小型股。SunTrust 最近提升了對美國小型股的評級，認為市場低估中小企業市值，他希望投資者能更加留意小型股走勢，直到貿易戰情勢緩和。

保德信金融集團 (Prudential Financial) 市場分析師 Quincy Krosby 表示，中小型股更是美國基本經濟來源。

根據 RBC Capital Markets 美股主管 Lori Calvasina 研究，顯示出自 6 月底以來，小型股的利潤率預測，比大型股更為明顯。關稅增加的成本將進一步壓低小盤盈利。

Invesco 市場分析師 Kristina Hooper 則表示，聯準會降息也救不了小型股，相反的，她認為追加關稅來推動美國經濟增長，在配上 Fed 降息，才可能促進小型股漲勢。