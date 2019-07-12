蘋果自駕車仍野心勃勃！申請無線充電校對技術專利

蘋果 (APPL-US) 週四 (11 日) 公佈了一項申請的專利：自動駕駛汽車的無線充電系統，顯示出蘋果對於自駕車的發展仍充滿雄心壯志。

無線充電校對系統 (Wireless Charging Alignment Systems)，可以利用其控制電路，讓汽車藉由轉向與推進的系統自動停好車。這項無線電力的傳輸，將可由放在停車位的無線電力發射器，傳送電力與訊號至車上的無線接收器。

蘋果無線充電系統示意圖 (來源: Appleinsider)

車上的感應器可以記錄發射器的對準位置與停車效率，並利用這些數據，讓每次的停車都更加優化改善。

蘋果表示，每一次停車的位置都可能稍有不同，透過收集每次停車對齊車位的紀錄，有效提高停車效率。

這項技術最早在今年 3 月提出申請，主要是由 Apple 的幾位資深硬體工程經理所研發。其中，Hunter Wu 備受關注。他在 2015 年加入蘋果之前，在 WAVE 公司擔任科學研究部部長，而 WAVE 是一家汽車無線設備研發商，曾為電動汽車設計了無線充電器。

先前蘋果已證實收購加州自動駕駛新創公司 Drive.ai，研發無人自駕軟體技術，近期蘋果也申請相關技術專利，顯示蘋果在自駕車發展計畫上，仍野心勃勃。

「Apple Car」料將成為電動車產業的趨勢，不過目前蘋果仍缺乏內燃機引擎專家。先前曾預期蘋果自駕車將於 2020 年上路，不過現在因為許多因素，可以將延後至 2023 年上市。