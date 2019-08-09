日本Q2 GDP遠勝預期 惟出口外需仍疲軟

日本內閣府在週五 (9 日) 公布了最新調查數據，日本 2019 年 Q2 GDP 表現，在除去物價變動影響後的季節調整實質 GDP，季增率報 0.4%，季增年率報 1.8%，其中季增年率是遠勝過市場預期的中位數 0.5%，但慢於 Q1 終值 2.8%，主要是由於內需所帶動，外需仍是相當疲軟。

日本 Q2 GDP 增長這是連續第 3 個季度出現增加，主要是個人消費與設備投資的情況穩定，內需方面的表現也帶動了 GDP 成長。

日本實質 GDP 季增年率 (近五年來表現) 圖片：tradingeconomics

與日常生活有直接關係的名目 GDP 較上季增加 0.4%，在換算成年率後為 1.7% 的增加。

個人消費在實質上較上季增加了 0.6%，也較 Q1 的 0.1% 增長更為擴大，市場經濟學家歸功於先前的黃金週 10 天連假等，在服務類的消費上出現成長。

設備投資方面的實質 GDP 較上季增加了 1.5%，連續 3 季出現正成長。內需為成長所帶來的貢獻度為正的 0.7%。

而在另一方面，外需方面的表現則是抑制了日本 GDP 成長。實質出口較上季減少 0.1%，連續 2 季出現了負成長。進口方面增加了 1.6%，出現近 2 季來的首次增加。出口減掉進口後的外需貢獻度，則為負的 0.3%。