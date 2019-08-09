澳洲央行總裁：未來還可能降息「零利率」可能性不高但存在

澳洲央行總裁 Philip Lowe 週五 (9 日) 表示，他認為澳洲經濟已經來到一個「溫和轉折點」，減稅、貨幣貶值及低利率，正在保護這個國家，而未來還可能進一步降息，以提振經濟。

Lowe 週五在議會作證時表示，澳洲雖然不太可能將利率降至零，但可能性依然存在。如果情況需要，央行已準備好採取非傳統的措施，但他希望可以避免這種情況發生。

Lowe 指出，央行已經下調了今年經濟成長的預期至 2.5%，但對 2020 年的預測保持不變，仍為 2.75%。

預計經濟由差轉好

他認為，澳洲經濟放緩最嚴重的時候可能已經結束。「展望未來，有跡象表明經濟可能已達到一個溫和轉折點，我們預計單季的 GDP 成長，將在一系列令人失望的數據後逐漸加強。」

儘管如此，澳洲央行認為，失業率將在 2021 年之前，保持在 5% 左右，而失業率需要降至 4.5%，才可能對薪資帶來上漲壓力。

Lowe 說，希望很快能獲大幅加薪的勞工，可能會覺得失望。

他相信，就業市場還會有一段時間的「閒置產能」，這意味著薪資成長的上行壓力，依然相當溫和，而且低於預期。

美中貿易戰是重大風險

未來經濟發展的重大風險，仍然為美中貿易戰。Lowe 表示，他希望美中雙方能夠了解，貿易戰的結果只會是兩敗俱傷。「歷史的教訓非常清楚，沒有一個國家透過保護主義，使自己變得富裕和繁榮。建築牆壁，實際上會讓你變得更糟。」

他指出，如果緊張局勢沒有消退，投資的猶豫可能會持續很長時間，從而破壞經濟成長。

Lowe 強調，當前局勢下，確保經濟保持靈活性，並提高生產效率，對澳洲來說更為重要，政府可以思考如何進一步推動經濟發展。