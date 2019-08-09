陸通膨逼近「3」 7月CPI年增2.8% 超預期

今 (9) 日中國統計局公布 2019 年 7 月份 CPI 年增 2.8%，預期 2.7%，前期 2.7%，連續五個月保持在 2 以上。其中，城市上漲 2.7%，農村上漲 2.9%；食品價格上漲 9.1%，非食品價格上漲 1.3%。1～7 月平均，中國 CPI 年增 2.3%。

資料來源: 中國統計局

月度變動來看，7 月份 CPI 月增率 0.4%，前期為下滑 0.1%。其中，城市上漲 0.4%，農村上漲 0.3%；食品價格上漲 0.9%，非食品價格上漲 0.3%。

市場關注的豬肉價格變動方面，7 月份，畜肉類價格年增 18.2%，影響 CPI 上漲約 0.75 個百分點（豬肉價格上漲 27%，影響 CPI 上漲約 0.59 個百分點）。而鮮果價格年增 39.1%，影響 CPI 上漲約 0.63 個百分點。

對於未來 CPI 走勢，中國北京大學經濟學院教授曹和平指出，接下來 CPI 年增率預估在 2.7% 左右波動，單月 CPI 年增率暫無突破 3% 的可能性。

另有分析指出，中國物價上漲壓力仍在控制範圍內。首先，食品價格方面，隨著氣候干擾因素消退，蔬菜、水果等供應增加，食品價格漲幅將下滑。

再來就是豬肉價格將保持平穩。目前已有多個中國省份推出相關政策或召開會議，保證豬肉供給，紓緩市場價格波動。

7 月 PPI

7 月份，PPI 年減 0.3%，預期下跌 0.1%，前期為 0%；月減 0.2%，前期為下跌 0.3%。工業生產者購進價格年減 0.6%，前期下滑 0.3%；月減 0.2%，前期下滑 0.1%。1～7 月，PPI 年增 0.2%，工業生產者購進價格則與去年同期相同。

資料來源: 中國統計局

以年變動來看，在主要產業中，漲幅擴大的有黑色金屬礦採選業，年增 23.7%，比前一個月擴大 5.2 個百分點。有色金屬礦採選業，上漲 1.9%，擴大 1.1 個百分點。

降幅擴大的則有石油和天然氣開採業，年減 8.3%，擴大 6.5 個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降 5.1%，擴大 3.2 個百分點。