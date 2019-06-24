憂非洲豬瘟影響供應 中國肉類進口量大增

非洲豬瘟疫情肆虐，引發對肉類供給的擔憂情緒，中國海關數據顯示，該國五月份豬肉進口量，較去年同期飆升近 63%。

中國為全球最大的豬肉消費國，今年五月份肉類總進口量為 556,276 噸，比去年同期增加了約 45%，使得今年前五個月進口總量達到 220 萬噸，比起去年增加了 23%。

中國肉類進口比重 (圖片: 彭博)

其中豬肉進口量為 187,459 噸，年增近 63%，創 2016 年 8 月以來最大量；羊肉進口量增長 53% ，至 42,036 噸；牛肉進口量增長 41% ，至 123,720 噸；冷凍雞肉採購量增長 26%，至 63,430 噸。

由於非洲豬瘟非洲豬瘟持續肆虐，感染中國各地的豬，使得占全球肉類產量一半的中國生豬的生產量大減，估今年全球肉類產量將減少 0.2%。

中國的豬肉價格在三月初迅速上漲，引發了包括美國在內的海外市場大量採購肉類。最近幾週由於進口商和交易商對進口冷凍豬肉的需求非常疲軟，目前價格已經穩定下來。

然而，未來幾個月需求可能會再次回升，北京在本月早些時候表示，中國五月份母豬群與去年同期相比下降了 23.9%，這將導致豬肉產量大幅下降。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 的分析師在 4 月份表示，中國的豬肉產量可能在 2019 年降至 3800 萬噸，而去年為 5400 萬噸。

他們表示，根據全球現有肉類供應量，中國應將進口量限制在 400 萬噸左右。

受到美中兩大國貿易衝突，致使中國迴避美國肉類供應，今年進口成長恐受到限制。