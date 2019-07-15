非洲豬瘟疫情獲控制？中國上半年豬肉產量年減5.5%少於預期

中國國家統計局數據顯示，受非洲豬瘟疫情影響，2019 上半年，中國豬肉產量為 2470 萬噸，年減 5.5%，但遠低於分析師預期的 10%。

由中國國家統計局數據可得知，2019 上半年，中國豬群總量年減 15%；對此，分析師認為，豬群總量減幅與豬肉產量減幅之間的差距「太大了」。

生豬價格行情網站 Soozhu.com 首席分析師 Feng Yonghui 在接受路透社採訪時表示，中國豬肉產量減幅，較預期小，「這和豬群減幅之間的落差太大」。

Feng Yonghui 估計，上半年中國豬肉產量減幅，至少達 10%；值得注意的是，農產業者也認為，可能有一半以上的繁殖母豬死於非洲豬瘟，或因染病被撲殺。

Feng Yonghui 說，豬肉價格自 6 月初開始明顯上漲，從 5 月底的每公斤人民幣 14.2 元，漲至每公斤人民幣 17.8 元。

在豬肉供給吃緊的情況下，上半年中國禽肉、牛肉、羊肉產量，分別成長 5.6%、2.4% 和 1.4%；上半年包括豬肉、禽肉、牛肉、羊肉在內的肉類總產量，則約 3900 萬噸，年減 2.1%。

中國農業農村部副部長于康震，於本月初的非洲豬瘟防控工作記者會中指出，自 2018 年 8 月爆發非洲豬瘟以來，全中國共發生 143 起疫情，撲殺了 116 萬餘頭生豬。

于康震稱，2019 年以來 (截至 6 月底)，共發生 44 起疫情，扣除 4 月，其餘 5 個月份新發生疫情，皆維持在個位數，「目前，全國 25 個省區的疫區已經全部解除封鎖，總體看，非洲豬瘟疫情發生勢頭明顯減緩。」