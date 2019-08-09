愛迪達CEO：貨幣戰比關稅戰帶來更大威脅

知名運動品牌愛迪達 (Adidas) 表示，比起美國總統川普提高鞋類關稅的可能性，愛迪達更擔心美、中之間爆發貨幣戰爭。

愛迪達美、中業務占比高達 45%，如果這兩個國家在爭鬥中貶值貨幣，那麼在轉換成歐元時，最終會打擊愛迪達的收益；甚至亦有一派市場經濟學家認為，貨幣戰衝突還有可能減緩美中、甚至全球經濟的成長速度。

愛迪達執行長 Kasper Rorsted 週四 (8 日) 在財報發布會上說道：「貨幣戰爭沒有贏家。」「最終每個人都會輸，因為這會導致全球經濟放緩。」愛迪達第二季獲利略低於預期。

在川普發出新的關稅威脅後，中國人民幣匯率下跌，對貨幣戰爭的擔憂本週震盪了全球市場，週四 (8 日) 中國人行設定的人民幣中間價強於分析師預期，市場擔憂有所緩解。

Rorsted 的警告很重要，因為愛迪達在 5 月份簽署了一封致川普的公開信，警告關稅的風險，其他運動品牌 Nike、Puma 等同業也聯署了這封公開信，表示對中國產運動鞋徵收新關稅「將對我們的消費者、我們的企業和整個美國經濟造成災難性後果。」

Rorsted 表示，這家德國公司聯署公開信是在為整個製鞋業說話，並非為了自己的利益。

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