白宮籌備對陸新一輪關稅清單 美企正力拼以求豁免

川普政府正在匆忙敲定計畫幾週後加徵關稅的 3000 億美元中國輸美產品的清單，而美國企業則在為躲過新一輪關稅做最後一搏。

美國總統川普上周宣布，從 9 月 1 日起，將對幾乎所有尚未受到懲罰性關稅影響的中國進口產品加徵 10% 的關稅，據知情人士透露， 川普此舉出乎貿易代表萊特希澤的意料。

萊特希澤和他的工作人員目前正面臨壓力，要修訂根據徵詢公眾意見期間和聽證會上提出的問題而擬定的 3800 多種中國產品的初始清單。

知情人士稱，美國貿易代表辦公室計畫在本週或下周初公佈最終清單，與此同時，美國企業正在做最後嘗試，希望說服川普政府不要加徵關稅，或將他們進口的商品從關稅清單上移除。

在總統宣布新關稅前不久舉行的會議上，萊特希澤提出了反對意見。據知情人士稱，萊特希澤敦促川普要保持耐心，留出時間讓中國經濟感受到 6 月份將 2000 億美元中國輸美商品加徵關稅稅率，從 10% 調高至 25% 帶來的衝擊。

美國貿易代表處的發言人反駁了這一說法，稱該機構正在遵循與前幾輪關稅相同的法律程序，美國貿易代表處發言人表示， 川普決定關稅生效的時間，美國貿易代表辦公室會在生效日前公佈最終清單。

不過，美國企業抱怨商業決策面臨不確定性，並說幾週的通知時間太短。

「企業不是按照推特做計畫的。 」美國零售聯合會 (NRF) 的 Jon Gold 表示。 「這些合約都已經執行，貨物都已經發出。 」

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