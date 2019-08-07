〈中國反制〉中國不買美國農產品農民淌血 川普選情恐受創

中美兩大世界強權貿易戰不斷升級，而農業向來是他們首選武器。

隨著中國正式停止向美國採購農產品，美國農民也失去最大客戶之一，在這農作物和商品價格已經艱難的一年，這恐怕是毀滅性的打擊，且可能挫傷美國 GDP，令農業機械大廠 Deere (DE-US) 這一類企業受創傷。

密蘇里大學食品與農業政策研究所所長 Pat Westhoff 表示，「由於現有的關稅影響，本農作年的銷售已經下降，如果一路降到對中國沒有任何出口，當然會有更大的市場和價格衝擊，將中國徹底排除在市場之外，這會是非常重大的一件事。」

根據美國人口普查，2018 年中國在美國農產品出口額佔有高達 56 億美元，中國是全球最大大豆買家，去年美國大豆約莫 60% 銷至中國。Westhoff 估計，自去年 7 月貿易戰開打以來，大豆價格已經下跌約 9%。

密蘇里大學分析報告指出，自 2017 年 9 月到 2018 年 5 月，出口至中國的大豆總重量約 2770 萬公噸，但在 2018 年 9 月到 2019 年 5 月，該數據卻大降 70% 以上至 700 萬公噸。

Westhoff 估計，在關稅生效後到中國完全不再採買美國大豆之前，大豆出口總額會再下降 40 億美元。

關稅對其他農作物也有影響。由於大豆的需求量下降，農夫只好去耕種其他作物，例如玉米，這導致玉米供應增加，價格因而下降。

前愛荷華州州長、現愛荷華州農業部長 Patty Judge 表示，失去像中國這樣的貿易夥伴會造成「危險情況」，「這對農民來說，會產生一些嚴重的後果。」

中國是美國農產品出口的第四大市場，僅次於加拿大、墨西哥和日本。她強調美國與加拿大和墨西哥的貿易協議還在難產，新關稅又成了另一個「金融災難」。

雖然農業出口在美國每年 20 兆美元的 GDP 中占比很小，但卻會直接衝擊農夫，加劇他們已經遭遇的其他問題嚴重性。

根據美國農業部，在關稅影響前，過去 6 年，美國農場淨收入一直下降，自 2013 年到去年這段期間，收入自 1234 億美元高點下降至 630 億美元，足足下降了 45%。

在關稅以外，農夫今年也遭遇了洪水和非洲豬瘟，這使得餵養豬隻的大豆和農產品需求下降。白宮今年 5 月推出 160 億美元的聯邦救助計畫，幫助農民度過貿易戰和其他嚴峻形勢，但 Judge 表示，至少在愛荷華州情形是，這些援助計畫大多跳過小農夫，且這也非長久之計。

「農夫希望在年底獲得公平的獲利，他們寧可是在市場上獲得公平利潤，而不是靠政府接濟。」他提到，小農戶很難取得貸款，因為他們沒有確定的顧客需求以償還貸款。

川普周二在推特上向農民喊話，聲稱「農民知道中國沒有能力傷害他們，因為他們的總統與他們站在同一邊。」

農業一直是川普的敏感問題，他聲稱今年 6 月 G20 峰會上獲得中國允諾大量採購農產品，爾後因為中國沒有履行承諾而在推特上大發火，也導致最新一輪關稅之舉，中國隨即反制，正式宣布不再採購美國農產品。

中國終止採購美國農產品，也將挫傷 Deere 和 Caterpillar (CAT-US) 這類美國企業，因他們的業務大量仰賴農夫的消費。Deere 今年 5 月指出，由於未來的不確定性，農夫延後購買產品。Deere 週一在中國宣布上述消息後，股價重挫 4.8%。