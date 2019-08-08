短時間難見美、中和解跡象 美國農民尋求中國以外新市場

在華盛頓與北京的貿易戰逐漸升級之下，美國黃豆農夫正在探詢新的市場，以彌補中國需求的急劇減少。

全球兩大經濟體陷入長期的關稅紛爭，已經拖延了 1 年多，在近日進一步升級，不僅嚇壞了市場，也在損害全球經濟成長的前景。在川普宣布要對 3000 億美元商品加課 10% 關稅後，中國已經暫停了美國農產品購買。

美國黃豆出口委員會執行長 Jim Sutter 表示，這將導致美國出口到中國黃豆的數量急劇減少，預計全年降低 3 分之 2 左右。

Sutter 認為，今年的出口情況來看，黃豆輸往中國的量，僅達往年的 3 分之 1 左右。去年總共是 3000 萬噸，今年可能僅有約 1000 億噸。

中國是全球最大的黃豆消費國，在貿易爭端導致美國出口量大減之前，銷往中國的量占美國全年黃豆出口約 60%，去年的出口額達 59 億美元。不過，如今他們成為北京報復的主要目標。

歐洲是最重要的新買家

週二中國已經確認停止購買美國農產品，以回應川普新一輪的加稅之舉。Sutter 表示，為應對中國買量的崩跌，美國黃豆種植者一直在找替代市場，鎖定歐洲、東南亞新興地區、埃及、孟加拉及巴基斯坦。

密蘇里大學食品和農業政策研究主任 Patrick Westhoff 指出，對美國農業及黃豆種植者來說，實際上並沒有太多其他市場可以取代中國。

根據美國農業部的估計，預計美國農民將在 8 月 31 日結束的銷售年度中，留下超過 10 億蒲式耳的新高庫存，是去年 4.38 億蒲式耳的兩倍以上。

Westhoff 指出，在輸往中國黃豆遭到關稅打擊之下，黃豆價格也因而下跌，跌至 10 多年來最低，關稅的持續影響，已經讓此一農產品價格跌了 9%。

Sutter 表示，歐洲是一個美國黃豆出口表現良好的市場，美國油籽在歐洲的市占率，也在今年達到歐洲進口量的 75%，高於之前的 30%，

川普本週在推特暗示，將加碼對美國農民的補助，美國農業事務協會 (American Farm Bureau Federation) 主席 Zippy Duvall 表示，農民感謝川普政府的補助，但不斷升級的貿易戰讓事情變得更糟，農民們承受的壓力更大。