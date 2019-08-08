【凱基投信】台股多空怎麼看？ 長線趨勢向上 5G、電子下游領頭羊

美股 S&P 500、NASDAQ 及費城半導體指數連袂再創新高，強勢反映美股財報季對下半年企業景氣的樂觀展望，加上中美雙方新一輪貿易談判在即，本周 30 日、31 日美國聯準會（Fed）也將召開 FOMC 會議，可望定調寬鬆貨幣政策，在新一輪的降息資金風潮下，台股長線趨勢向上。

凱基開創基金經理人顏克丞表示，台股資金動能仍存，目前股價淨值比約為 1.6 倍，評價面偏於中性，且融資水位約 1,294 億元尚未回到 2018 年高點位置，籌碼面仍有利於多頭，加上台股殖利率達 4% 仍具投資吸引力，將有利於台股中長期持續往上。

顏克丞指出，隨著大盤位階逐漸墊高，指數慢慢逼近前波高點 11097 點，中美貿易戰紓緩的市場氣氛已陸續反應完畢，且台股本益比（PE）也來到 16.7 倍，評價面呈現中性偏高，預料盤勢可能進行短線漲多拉回，整體 Q3 上半季應會走入高檔震盪格局。

緊接著，後市須觀察第 2 季企業財報及營運展望，才可望有進一步的多空方向，再加上半導體龍頭股先前法說會已定調下半年景氣佳，也無疑是為後市多頭背書，建議逢回找尋買點介入。

展望族群表現，顏克丞分析，電子類股持續看好 5G 產業，其中下游終端族群更備受青睞，5G 產業經過近一年的供應鏈調整後，生產線已陸續轉移至非中國市場區域，預期今年下半年至明年產能及人力到位後，可望恢復正常產出，對於產業基本面持樂觀看法。

另外，由於光通訊類股自 2020 年起至 2022 年止，將會有 3 年的產業成長期，相關企業的營運表現極具轉機性。

再者，顏克丞也點名受惠於年底旺季效應的蘋果概念股，由於高通（Qualcomm）與蘋果（Apple）兩家公司於今年 4 月中旬達成和解，撤銷全球所有進行的專利訴訟，加上蘋果 5G modem 供應問題解決，預期 2020 年蘋果 iPhone 銷售量將恢復正常，相關零組件廠商拉貨動能可期，後續可留意產品規格改變所帶來的商機，蘋果供應鏈有機會淡季不淡。

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