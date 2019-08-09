川普三次奇襲 投資這3個產業「顛倒勇」

美中貿易衝突再起，造成全球股市近期全面重挫。法人認為，由於市場恐慌情緒升高，股市短期下跌在所難免，然而，具高股息保護的水電瓦斯等公用事業、REITs，以及具成長題材，而且在課稅範圍之外的健康醫療產業，受衝擊有限，仍有機會震盪走高。

美中貿易戰宣布開打以來，全球股市共歷經四次重大波折：第一次是去年 3 月下旬，美國總統川普正式宣布將對中國商品加徵關稅；第二次是去年 9 月中，加稅範圍擴大到 500 億美元；第三次是今年 5 月初，擴大到 2000 億美元；第四次則是上周五，川普宣布 9 月起將對 3000 億美元商品加稅。

若統計前三次衝突爆發後 MSCI 各產業指數表現，在後 20 個交易日，都呈現下跌表現，不過，公用事業、REITs 與健康醫療類股平均跌幅相對較小，並且在後 60 個交易日反轉向上，累計平均漲幅各有 1.07%、0.38% 與 0.02%，逆勢勝出。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，貿易談判拉距，容易造成股市波動起伏，尤其川普經常採取「突襲式」攻擊，讓投資人驚慌失措，股市短期難免受挫。公用事業、REITs 資產因為具有高股息的特性，能提供源源不絕的現金流，因此吸引資金停泊，支撐股價表現。

葉菀婷進一步指出，公用事業產業以內需為主，不受貿易戰因素干擾，加上，全球城市化發展速度加快，城市人口大幅增長下，拉動水、電、瓦斯與鐵公路橋樑的需求量，對整體產業的後續營運展望，深具信心。

除此之外，健康醫療產業同樣在貿易戰火範圍之外，又搭上全球人口老化、長壽化的大趨勢，對於醫療、保健服務的需求不減反增。在長期發展方向明確下，待短期市場雜音逐步消除後，有機會重啟多頭步伐。

凱基醫院及長照產業基金經理人黃廷偉也分析，醫療保健類股前一波漲勢較強的族群為醫療設備商，反觀生技及製藥業者的漲勢相對較弱，現階段美股受到利空消息出籠、短線指數漲多及市場情緒偏空影響，股市修正幅度較深，預估先前漲幅較大的醫療設備族群短線可能遭逢獲利了結賣壓。

儘管如此，黃廷偉認為，醫療保健類股下半年題材豐沛，企業盈餘利多可期，在剛性需求強烈及長線基本面支撐下，現階段雖然股市重挫回檔，但仍是醫療保健基金逢低布局的好時機。

黃廷偉指出，醫療保健類股下半年即將迎接新一波全球醫學年會高峰，自 9 月份起美國心臟疾病研究基金會年會、歐洲癌症學會年會及美國公共衛生學會年會等一連串國際性高峰會都將輪番登場，屆時相關題材可望再為類股增添漲升動能。