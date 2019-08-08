Q2財報亮眼 彩晶一度漲停 午盤前強漲逾8%

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 昨 (7) 日公布第 2 季財報，受惠整體出貨、面板價格均較首季來得好，稅後純益達 3.08 億元，相較面板雙虎第 2 季持續虧損，財報表現強勁，今 (8) 日股價也受財報激勵，開高走高，一度亮燈漲停，午盤漲逾 8%。

彩晶表示，第 2 季總出貨量較第 1 季增加約 10.7%，達 423.6 萬片 (換算 19 吋約當量)，整體產品平均售價也來到 33 美元，較第 1 季成長，預期本季面板價格有望回穩。

展望下半年，彩晶表示，因整體大環境變動大，仍保守看待下半年營運，維持先前目標，持續擴大穿戴、車載及智慧家電的布局，預計今年非手機面板營收占比，將提升至 5 成以上，至於車用市場方面，也將成長到 30%，較去年 20% 增加 10 個百分點。

彩晶第 2 季營收 42.62 億元，季增 30.62%、年減 16.96%，毛利率 13.43%，季增 2.67 個百分點、年減 14.99 個百分點，營益率 3.23%，季增 2.9 個百分點、年減 15.68 個百分點；稅後純益 3.08 億元，季增 66.32%、年減 62.92%，每股純益 0.1 元。

彩晶上半年營收 75.24 億元，年減 21.4%，毛利率 12.27%，年減 16.77 個百分點，營益率 1.97%，年減 17 個百分點，稅後純益 4.88 億元，淨利率 6.48%，季減 11.29 個百分點，每股純益 0.16 元。