〈達方法說〉Q2純益季增18% 上半年EPS 1.53元 下半年營收獲利將更優

達方 (8163-TW) 今 (8) 日召開法說會，並公布第 2 季財報，稅後純益 2.33 億元，季增 18%、年減 41.1%，每股純益 0.83 元；上半年稅後純益 4.3 億元，年減 19.7%，每股純益 1.53 元，董事長蘇開建認為，下半年將優於上半年，全年營收估持平去年 200 億元以上，但獲利可能會微幅下滑。

達方第 2 季營收 50.08 億元，季增 24.5%、年減 3%；毛利率 18.8%，季增 0.2 個百分點、年減 2.9 個百分點；營益率 5.9%，季增 0.1 個百分點、年減 3.8 個百分點，稅後純益 2.33 億元，季增 18%、年減 41.1%，每股純益 0.83 元。

達方上半年營 90.31 億元，年減 1.4%、毛利率 18.7%，年減 0.4 個百分點、營益率 5.9%，年減 0.8 個百分點、稅後純益 4.3 億元，年減 19.7%，每股純益 1.53 元。

達方表示，第 2 季營運在電腦 CPU 缺貨問題趨緩下鍵盤出貨提升；綠能產品營收貢獻逐漸顯著；MLCC 等被動元件的表現則受制於通路存貨與需求疲弱，加上價格下滑，也干擾毛利率及獲利較去年衰退。

不過，達方董事長蘇開建強調，達方本來就不是被動元領域，加上綠能漸漸起來，上半年被動元件的貢獻並不大，上半年鍵盤為主的周邊元件占比仍達 71%，綠能、被動元件等比重則約 29%。

展望下半年，蘇開建認為，雖然有美中貿易戰影響，但下半年依舊審慎樂觀，上下半年營收筆約 45:55，毛利率也會提升，全年營收估與去年持平 200 億元以上，但獲利因為被動元件價格影響，將較去年微幅衰退。