【撰文／朱成志】

8 月一開始就變了，美國聯準會 (Fed) 降息 1 碼，調降聯邦資金利率區間到 2％∼2.25％，為十年來首度降息，並提前結束「縮減資產負債表」，這次「鷹式降息」是為了防範景氣往下，而非長期貨幣政策寬鬆循環的開端。但川普再啟貿易戰，再度有如 5 月一樣成為「復仇者聯盟」的薩諾斯 Thanos，手指一揮推特就全球大亂，美元指數竄升至兩年高點 98.57，日圓升到 105.7，人民幣貶破 7 大關，日韓貿易戰，香港大罷工，全球股市 8 月初先崩跌，下一步呢？

川普再度攪局 全球 8 月有如 5 月

7/31 上海談判沒結果，川普急了，8/1 宣布 9/1 中國輸美 3000 億美元商品提高 10％關稅，全球股市又被搞瘋，8/1 美股原本大漲，但川普「奪命推特」造成豬羊變色下跌，估道瓊會破年線，但不至於跌破 6/3 前波低點 24680 點，25000 點附近是買點。日韓貿易戰造成双方股市都大跌，香港現在每週都示威遊行，港股跌幅是亞股第一名，已跌破 6/4 低點，港股由 4 月高點 30280 點反轉，跌成為大 ABC 波空頭修正。

人民幣貶破 7，創 8 個月最低，貨幣大戰點火，美國 8/5 將中國指定為「匯率操縱國」，這是美國自 1994 年來的第一次，貿易戰變成匯率戰！參考本期「社長論劍」，中國已經放棄與美國達成貿易協議的希望，台幣也大貶，台股當然回檔破前低，但是旺季到了，破底就是機會。

參考附表統計到 8/7，亞股大多跌破了上次 5 月貿易戰的底部，只有 OTC 指數、電子指數、金融指數未破前低，以 8 月回檔，加權指數及 OTC 及政府基金護盤的金融指數相對抗跌，跌幅大的是費半－8.7％、港股－6.4％，不過，費半之前反彈漲 26.3％全球股市最猛，拉回不改多頭，港股就不妙了。日韓貿易戰下，韓股受害最深，一度跌破十年線，正式走空。香港反送中示威動盪，在沒有組織領導發展下，演變成為遍地開花的游擊戰，過去罕見金融界、公務員、護士等等，各界人士都出來，警民對立更升高，香港失控若再擴大，有可能會「戒嚴」，港股將下探 1 月低點 24540 點，去年 4/1 川普開動貿易戰以來，都是陸股跌幅比較深，上証指數又小破十年線 2770 點，但 1 月低點 2440 點，應不至於再跌破了，陸股低基期下檔有限，但深圳股市以中小股為主，如同 OTC 比較有上漲潛力。

台股、台幣雙跌破最恐慌時，是買點！

協商不成，外資馬上賣股，今年外資 8/5 由買超變成賣超，到 8/7 累計今年賣超 274 億，OTC 仍小買超 13 億，所以 OTC 近日比上市股略強；8/6 外資台指期多單累計降到 28984 口，比今年 1/4 的最低點 9319 點當時 29651 口更少，外資偏空。

5 月川普啟動貿易戰，大跌了 870 點，跌 8％；8 月跌破前低到 8/6 的 10180 點，已大跌 814 點，當天拉長下影線收紅 K，跌點和 5 月很相近，「萬點保衛」的前哨戰開始了。在匯率及股市雙跌破時最恐慌，反而是好買點。

台股今年由 1/4 底部的 9319 點，漲到 5/3 最高的 11097 點，5 月貿易戰台股大跌，台幣狂貶 7 角，外資賣超 1446 億，最低點 10227 點剛好就接近一半位置附近。上次 5 月靠半年線守住了，8/6 已經先貶破 5 月底的 31.66 到了 31.74，加權指數也破前低，股匯都恐慌才是找買點的機會。

美中、日韓擴大貿易戰不確定性

1342 期統計，美國 1971 年以來 S&P500 在預防性降息之後的 3、6、9、12 個月的股市都是上漲，一直以來我認為川普是 100％商人，他「只有」企業降稅這招最漂亮，因為讓海外大批資金可以回流，簡單的說就是 ALL MY MONEY BACK ME HOME，唸起來就是佛教的六字大明咒：「嗡嘛呢叭彌吽」。但是川普發起貿易戰，美國並未如他說的佔盡便宜，在全球衝擊之下，美股只因為匯集了全球資金才特別強，但是川普最在意的民調反而往下走，所以他急了，麻煩就來了！

避險的錢跑到美元，日圓、瑞士法郎 CHF，以及黃金、債券，甚至大陸資金跑去比特幣，近日比特幣又大漲突破 12000 美元，黃金也漲到 6 年新高 1486 美元。

來源：《萬寶週刊》 1345 期

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