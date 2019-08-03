Fed 9月降息機率衝上99%！最鷹派官員表態「願意支持利率調整」

聯準會 7 月貨幣會議決策中，有 2 位行長對降息投下反對票，不過最新消息是，週五 (2 日) 其中一位行長表示，若經濟疲軟，「願意支持政策調整」，反映在新關稅戰與經濟數據放緩下，聯準會鷹派態度放軟。

在上次貨幣會議中，2 位反對降息的行長分別是：堪薩斯城聯邦儲備銀行行長 Esther George，波士頓聯邦儲備銀行行長 Eric S. Rosengren。

其中，Esther George 在周五表示，未來經濟前景存在一定的風險，若接下來公布的經濟數據，顯示經濟更加疲弱，「我會準備好調整利率政策」。

Esther George 向來是聯準會最鷹派的官員，過去多年主張聯準會應該升息，總是呼籲，聯準會需要耐心考慮貨幣政策行動。

市場因此瘋狂篤定下次聯準會將降息。最新 FedWatch 顯示，9 月 18 日聯準會維持利率不變機率，一天之內由 14.6% 大減至 0.8%，降息一碼的機率，則由 85.4% 暴升至 99.2%。

FedWatch 9 月降息機率 (來源: FedWatch)

另一位 Eric S. Rosengren 則仍舊偏向鷹派，在周五非農就業數據公布後，他認為，失業率維持在 50 年的低點，同時，通膨很有可能提高到 2% 的目標水準。「我沒有看到明顯又令人信服的證據，需要貨幣政策做得更多」。