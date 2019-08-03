美國最大貿易夥伴換人了 預估差距將持續拉大

鉅亨網編譯陳秀宜 2019年8月3號8點15分

拜中美貿易戰所賜，中國不再是美國最大貿易夥伴了，墨西哥取而代之，成為美國貿易比重最高的國家，市場預期這樣的差距，未來將更加明顯。

美國商務部昨日 (2 日) 公布貿易進出口數據，統計今年上半年，自中國進口的商品年增率下滑 12.4%，為所有國家之中跌幅最大。相對的，越南成為成長最快國家，今年上半年自越南進口品，年增率大增 33.4%。

2019 年上半年美國自各國進口年增率 (來源: WSJ)

自美國貿易總額佔比來看，近幾年中國都保持在 16%，2019 年驟降至 13.2%，進出口雙雙走低，反映貿易關稅戰的影響。墨西哥佔比則首次攀上 15%，成為美國最大貿易夥伴，其次為加拿大的 14.9%。

美國主要貿易國在美貿易額佔比 黑: 墨西哥 藍: 加拿大 紅: 中國 灰: 日本 淺灰: 德國 (來源: WSJ)

美國、加拿大、墨西哥在去年 11 月簽屬了「新版北美貿易協定」USMCA，目前墨西哥國會已率先批准通過，但需要三個國家的國會全數批准才生效。

美國政府估算，若通過 USMCA 協議，將可以為美國提高 0.5% 的 GDP，創造數十萬的就業機會，並且吸引上千億美元的資金到美國投資。這也將使墨西哥、加拿大對美國貿易緊密度持續攀升。

中國未來在美貿易額佔比，預期可能先跳後下，因美國總統川普宣布，為加速中美貿易談判進展，對剩餘價值 3000 億美元的中輸美商品，將徵收 10％ 關稅，新一輪關稅將於 9 月 1 日起實施。

S&P Global 分析師 Panjiva 認為，若新關稅真的自 9 月開始實行，將會是最糟糕的時間點，因為返校需求與假期消費將會首當其衝。

Panjiva 表示，手機、電腦、紡織品等大眾消費熱門產品，將受到極大衝擊。而這些產品的進口高峰期，就是每年的 9 月至 11 月，因此，這項新關稅威脅，將加速進口商提早拉貨，躲避關稅衝擊，但往後原本的產業供應鏈與運輸作業也將因此崩解。