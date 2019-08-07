美銀美林：如果川普加碼關稅升至25% 人民幣將貶破7.5

自人民幣週一 (5 日) 快速破 7 之後，美中兩國爭端已有走向貨幣戰的風險。美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 分析師表示，如果川普決定對所有中國進口商品課徵 25% 關稅，人民幣兌美元匯率，有可能貶破 7.5 的關卡。

在川普威脅自 9 月 1 日起，針對 3000 億美元的中國商品課徵 10% 關稅後，兩國貿易緊張已進一步升級，週一人行放手讓人民幣貶破 7.0 關卡，許多分析師均解讀此為「警告信號」。

美銀預測年底人民幣匯率為 7.3

美銀美林原本預測人民幣在年底的匯率，將在 6.63，但因應當前局勢，這家銀行已修正看法，調整為 7.3。

美銀美林貨幣和利率策略師 Rohit Garg 週三更表示，要是利率如川普所言，升至 25%，而現在的經濟和金融狀況沒有改變，那麼人民幣可能貶破 7.5。

美元兌在岸人民幣日線走勢圖 圖片：investing.com

Rohit Garg 表示，如此高的關稅將進一步損害情緒，聯準會將會介入，以阻止一些消極情緒，他們會發表更多鴿派的看法，並繼續降息行動。

美國多年以來一直批評中國人為壓低人民幣匯率，川普上任後更多次抱怨美元過強，損害經濟發展。上個月他持續加大力度，猛批中國及歐盟操控匯率，並稱美國應該跟進行動。今年以來，美元指數上漲約 1.4%。

川普的行動反而推升美元

新加坡星展銀行首席經濟學家 Taimur Baig 認為，川普一直嚴詞批評中國，並施加關稅的做法，實際上卻是讓美元對人民幣及其他貨幣繼續走強。

他指出，川普投入的手榴彈愈多，市場看到的風險愈大，於是更多資金進入美元避險，造成美元依然堅挺。

Baig 表示，聯準會降息或者美國直接干預貨幣，可能有助壓抑美元的強勢，但這些做法的影響力，遠遠小於設法讓貿易戰平息的效果。

Baig 認為，讓美元得以走弱的最有力推動因素，可能就是美中達成某種解決方案，讓中國順差變小。但現在進展的情況，無法讓美元走弱，中國的行動已經顯現，現在球不在美國手上，川普的做法無助於美元走貶。