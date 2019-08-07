新壽打造樂齡住宅 引進銀廚餐廳提供長者友善用餐環境

台灣人口老化現象嚴重，今年上半年死亡人數首度超過出生人數，面對這股擋不住的銀色海嘯，新光人壽仿效日本，積極打造功能完善的樂齡住宅，位於板橋的新光新板傑仕堡 A 棟引進銀廚餐廳，為入住樂齡宅的長者特製軟嫩餐食，並打造出舒適無壓力的環境氛圍，讓長者吃得安心，吃得快樂。

銀廚餐廳正式進駐新光新板傑仕堡 A 棟，開幕典禮中，銀廚餐廳董事包括陳琦玟、林佩瑾、林佩薰及主廚陳興隆，新光金副董事長李紀珠、新光保全董事長林伯峰、新光醫院副院長洪子仁、璽悅產後護理之家董事長莊盛全、春輝營造董事長周水美、日本設計家具品牌「観察の樹」設計師黑坂昌彥等出席剪綵儀式。

銀廚為專業食療餐廳，主打『跟著時令飲食養生』，由醫學中心首席營養師及五星級飯店主廚合作，以全齡化概念設計、當季在地食材烹調的餐點，將為新板特區民眾帶來高品質的全齡化飲食服務，以及專業食療新觀念。

除了為剛開幕的璽悅產後護理之家板橋館提供月子餐，更取經日本 Long Life 安養機構，貼心考量咀嚼及吞嚥固體食物的困難，為入住新板傑仕堡樂齡宅的長者特製軟嫩餐食，讓長輩也能輕鬆攝取營養。

用餐環境上，由日本設計公司「観察の樹」（觀察之樹）打造出舒適無壓力的環境氛圍，引進健康關懷設計（Health Care Design），友善的家具設計除了能夠減少意外發生，也能調整用餐坐姿，改善脹氣及消化不良的機能受損，全方位守護消費者的飲食健康。

新光表示，該集團向來關注少子化及高齡化議題，為響應政府生育政策，規劃於新板傑仕堡擴大愛情產業鏈一條龍服務。更規劃了三大區塊，包括醫療診所大樓、新型態出租住宅及旅館大樓，具備完善的健康管理服務，若有親友探視還可就近入住鄰棟的旅館，展現完善的醫療、住宿與飯店多元性服務，符合國人對於退休後高生活品質的需求，可望為台灣第一棟樂齡宅創下成功典範。

此外，隨著台灣民眾生活素質提高，越來越注重生活品質的享，新板傑仕堡也針對不同年齡族群設計全方位的需求，包括計畫引進健身中心、水療池、岩盤浴、瑜珈教室、音樂廳、陶藝教室、茶道教室等多樣化的設施與課程。

有鑒於情人節及父親節將至，銀廚特別於進入月子中心前、孕育愛的結晶前夕推出了「7788」節慶套餐。套餐採用當季食材，例如低脂高纖的綠竹筍，讓消費者品嘗到甘鮮旬味；同時與米其林名店「鼎泰豐」合作，推出原味小籠包及季節限定的松露小籠包等多項美味餐點，還有雙連圓仔湯等道地小吃，也會贈送來用餐的情人象徵濃情密意的金莎花束。