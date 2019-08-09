美麗經濟不受景氣低迷衝擊 上半年熱銷品前7名是保健品

東森 (2614-TW) 轉投資金雞母東森購物處於高速成長期，7 月合併營收衝上 14.7 億元，年增幅達 22%，累計前 7 月合併營收 114 億元，年增 30%，東森購物觀察上半年前 10 大熱銷品排行，保健食品囊括前 7 名，顯示主力女性客群帶動的美麗商機不受景氣低迷影響，隨著東森自然美 ETAMLL 品牌旗艦館開出線上首店，樂觀看整體業績續衝高可期。

東森購物目前擁有 926 萬會員數，其中女性會員占 70%，東森購物認為，從上半年保健食品最熱銷的趨勢趨勢來看，「她經濟」崛起不容忽視，相對不受景氣波動影響。

為了持續搶攻美麗商機，並將線上線下實體店進一步緊密整合，東森集團除了原有的型錄、電話行銷、MOD、APP、OTT 等，集團近年積極發展多元通路，包括東森自然美、草莓網，一方面擴大跨境電商布局，一方面則找來知名女星代言自然美品牌，在成功改造品牌定位後，有效帶動成長表現。

另一方面，東森購物指出，目前以網路成長表現最優異，就 7 月來看，網購營收達 4.9 億元，年增 81%，其次是電話行銷通路達 3.8 億元，年增 68%，而成長主要動能來自暑期家電的熱銷，加上情人節、父親節等節慶採買需求。