日韓貿易戰可能給了蘋果超越三星的機會

日本政府在 7 月 1 日時，宣布將對出口到南韓的半導體關鍵原料進行出口管制，包括了半導體及 OLED 面板生產等相關化學材料，可能會影響三星發表新機，趁機給了蘋果超越其韓國競爭對手的優勢。

電信業者 Valid 的副總裁 Rolando Hernandez 表示：「蘋果可能趁機贏過三星，主要來自於日韓之間的貿易衝突對三星供應鏈的變化」。

根據外媒報導，日韓貿易戰的最大輸家可能會是三星，對此，三星電子副會長 Lee Myung-jin 表示，日本實施的半導體原料出口管制措施，確實為三星帶來困境，並且目前的能見度相當低。

全球各廠手機出貨量 (圖片: 日經)

而贏家可能會是中國智慧手機製造商，如華為、小米等，再來就是三星的美國競爭對手蘋果了。

不過嚴格說來，蘋果同時是三星的競爭對手也是客戶。因此，日本對三種關鍵化學品的出口限制，某種程度上也影響了蘋果。

Hernandez 解釋說：「韓國的三星和 LG 都是 OLED 顯示器和蘋果 iPhone 以及 DRAM 和 NAND 快閃記憶體的主要供應商」。

不過蘋果似乎已經有了備案，自去年以來，蘋果一直在與中國京東方科技集團討論，要求該公司成為他們的第三方供應商。

同時美中貿易戰，將使三星難以在中國找到替代供應商，而看起來，蘋果已經找到另一家能夠滿足其期望的供應商，以防止日韓貿易戰影響其供應鏈。