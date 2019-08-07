【華冠投顧】盤後分析：留意烯土概念股

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

美股昨日展開反彈，包括今早的台股也是，但是兩者的 5 日均線斜率都相當陡峭，代表上方套牢沈重，所以台股早盤衝高後便見到賣壓出籠漲勢收斂，甚至終場還收黑下跌 8 點，至於上櫃指數就更慘，不僅下跌還收在全場最低點。

除了台股是弱勢反彈，臨近的中國、香港和南韓股市也都欲振乏力，因為技術面都對多方不利，除非消息面 (美中貿易戰) 上有重大利多，否則目前頂多就是試圖打底。接下來至少要等到短底訊號出現，多方才有比較大的攻擊空間，就扣抵值推算，這個訊號最快也要在週五才會出現。

【操作策略】

現階段自然是多看少做，因為絕大多數的個股都是搶反彈的結構，除非你手腳很快，而且一旦看錯也要當機立斷嚴格執行停損。

以族群性來說，美中貿易衝突擴大下，最有可能受惠的就是我週日在經濟日報上點名的烯土概念股，因為中國佔了全世界烯土產量約 7~8 成，同時又佔了美國進口量的 8 成。

美國自然可以自己開採，但成本昂貴加上造成的環境汙染嚴重，所以寧可向它國採買。目前全球產量第二大的是澳洲，但產量不及中國七分之一，所以即使美澳日組成烯土聯盟，美國亦難以斷絕跟中國進口烯土。

放眼中國的烯土概念股如金力永磁、格林美和銀河磁體等等，近日股價都是飆漲，所以台灣相關概念股就有機會成為主力資金追逐的對象，投資朋友可以持續留意我在經濟日報上分享的中釉 (1809)、金益鼎(8390) 和佳龍 (9955) 三檔，其中會員布局的佳龍收在全場最高大漲 7%。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。