台股盤後－權值股平盤震盪 尾盤賣壓籠罩大盤由紅翻黑小跌8點

台股今 (7) 日受亞股拉回、權值股疲弱影響，指數震盪近百點，尾盤賣壓出籠，拖累大盤指數由紅翻黑，終場加權股價指數下跌 8.57 點，收在 10386.18 點，成交量 1204.12 億元，守住年線，卻未能站回 10400 點大關。

觀察權值股今日表現，權值三王表現疲弱，股王大立光盤中一度由黑翻紅，但尾盤賣壓出籠再度翻黑，終場收在今日最低 3790 元價位，其他權值股方面，環球晶跌逾半根停板，友達、華邦電、中美晶、可成、光寶科、群創也都表現弱勢。

盤面焦點方面，聯發科漲逾 2% 優於大盤，帶領 IC 設計類股今日表現，矽力–KY 漲逾 5%，神盾、聯詠也有 4% 漲幅，矽創、群聯、原相等也在盤上表現。

此外，散熱族群也點火，建準攻上漲停，超眾漲逾 8%、力致同樣漲逾半根停板，另外包含健策、雙鴻、泰碩、奇鋐等皆在盤上；遊戲族群同樣強勢，鈊象強攻漲停，創下歷史新高價位，傳奇、智冠、宇峻、橘子等股價表現也不俗。

三大 CCL(銅箔基板) 廠也因為上半年財報獲利表現佳，加上看好下半年 5G 通訊需求提升，業績動能可望再上揚，今股價表現也優於大盤，包含聯茂漲逾 3%，台光電、台燿也各有 2% 以上漲幅。

盤面弱勢族群包含被動元件族群，華新科、信昌電跌幅超過 4%，國巨同樣開低走低跌幅逾 2%，而昨日召開業績發表會的台塑四寶，對下半年展望轉趨保守，台塑集團今日整體表現疲弱，台塑化、台塑、南亞股價都在盤下震盪。

法人表示，受貿易戰、香港局勢等利空因素影響，台股呈現短空格局，觀察今日盤面，權值股走勢有壓，資金則轉往營收亮眼的中小型股，短期之內台股恐持續震盪盤整，建議投資人不要貿然搶進，可先留意近期公布營收之個股表現。