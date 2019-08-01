本地金價漲勢持續 印度黃金回收量創7年新高

世界黃金協會 (World Gold Council, WGC) 稱，印度黃金價格漲勢不斷，推動人們將珠寶黃金兌現，該國黃金回收量預計將攀升至 2012 年來最高水平。

黃金推廣機構印度常務董事 P.R. Somasundaram 受訪表示，今年黃金銷售可能再增加至 100 噸左右，相較於去年成長 15%。根據 WGC 數據，有望創下 2012 年 118 噸後的最高紀錄。

2019 年前 6 個月來，印度對海外黃金採購需求已上升約 20% 左右，而高度成長的黃金回收量，預計將減少該國對海外供給的依賴。此外，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 為了縮減該國經常帳赤字，也在上個月調高黃金進口稅抑制需求。

儘管調升進口稅率，Somasundaram 認為這種方式頂多能抑制 3 個月的需求，很難產生長期影響，今年的黃金消費量仍可能達到 WGC 預估的 750-850 噸。

Somsundaram 認為，從消費者角度來看，進口稅調升或是國際金價導致本地金價上揚，皆會削弱人們的黃金購買數量，但是當看到其他資產表現不佳時，人們還是可能回頭押注黃金。

此外，他認為在節日節慶的影響之下，即使價格走高，印度下半年的黃金需求仍將維持高位。

WGC 數據顯示，今年上半年印度黃金消費量增長 9%，至 372.2 噸：4 到 6 月的淨進口量則同比增加 28% 至 247.4 噸。