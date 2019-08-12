接手父親負債事業、一個月遭拒6次...他苦蹲第一線，將洗髮品「洗」出破億營收

文 / 黃家慧

設計師林慈棋放棄室內設計師的夢想，跨業接手父親負債累累的美髮品事業，12 年內打入 5 大髮廊、3 千據點，他如何創造髮品業傳奇？

曼都、小林、威廉、名留、HAPPYHAIR 是台灣五大連鎖髮廊，他們在選擇美髮產品供應時，都不約而同看上一個本土品牌「蕾娜塔」。

「蕾娜塔是台灣髮品供應商中，打入最多連鎖髮廊品牌的，也是我看過成長最快的品牌！」髮廊龍頭曼都集團品牌副總林明志讚歎。五大連鎖髮廊加總店數約一千兩百家，近六成都能找到蕾娜塔產品。

「小棋老師」這稱號在美髮界很有名，因為年僅三十五歲的蕾娜塔創辦人林慈棋是個傳奇，短短 12 年，不但救活父親負債累累的髮品事業，自創品牌蕾娜塔後，更讓業績翻 20 倍，賣進全台超過 3 千家髮廊，成為營收破一億元的髮品新星。

20 歲的林慈棋，就讀科大室內設計系時，兼差擔任室內設計師，一張設計圖可賣 1 至 3 萬元，但他因父親的身體每況愈下，畢業後選擇回家接手父親和叔叔共創的家族事業，轉賣每瓶 150 元的洗髮品，他當時的目標就是成為賣洗髮品的王牌業務。

不滿自家產品 轉進業界練功

拿下曼都集團入場券

但轉行的林慈棋，開始把自家工廠裡生產的洗髮品賣到髮廊時，才發現自家產品缺乏知名度不好賣，再加上他不認同自家產品的設計、行銷方式，決定先轉進業界磨練，到代理義大利髮品的企業當業務，從零開始學習。

「賣進口品牌比國產品吃香，所以只要認真跑，就能做出好業績。」當其他人泡在飲料店，林慈棋卻堅持每周跑 75 家店，每月拿下至少五家新客戶，短短一個月就加薪 25％，成為公司的王牌業務。

他不但業務跑得勤，纏功更是一流，替自己爭取進入曼都集團的入場券。

為了打進曼都集團旗下的 AIR 美髮沙龍，林慈棋不屈不撓。因為他上門時，老闆娘辛羿淳每次都不在，短短三十天就遭婉拒六次。辛羿淳看這年輕人不屈不撓，在他拜訪第七次時現身，二話不說下了四萬元的訂單，是一般店家的四倍金額，從此力挺林慈棋。

2 年後，林慈棋回歸父親公司，沒有「舶來品」加持，他再次面臨沒有店家願意讓他寄賣、每月業績頂多 10 多萬元的窘境。這位王牌業務為了突圍，決定自創品牌蕾娜塔，委託父親工廠生產自己理想的產品，並主動向店家提出為設計師教授「行銷課」，以增加髮廊銷售商品業績為誘因，獲得寄賣機會。

林慈棋先在辛羿淳的髮廊蹲點三個周末，記錄客人對各種話術的反應，整理成 30 分鐘課程。隔年他又參加激勵課程，「上課讓我對自己有信心，說話也變得有魅力。」

林慈棋在激勵課程不但學會說話魅力，還遇上了貴人林明志，對方看他態度積極，很快就推薦他賣進曼都集團下的多家髮廊，讓他當年一口氣打入曼都旗下 30 家髮廊，業績直接破千萬元。

來源：《今周刊》 1181 期

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