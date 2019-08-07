〈矽晶圓景氣降溫〉Q2財報顯疲態 合晶純益季減2成 環球晶長約護體季減幅較小

矽晶圓廠環球晶 (6488-TW)、合晶 (6182-TW) 均公告第 2 季財報，受到半導體業面臨庫存調整影響，獲利表現均較上季衰退，不過，環球晶在長約護體下，純益季減幅相對較小、約 8.2%，合晶則是純益季減達 2 成。而台勝科 (3532-TW) 雖尚未公告財報，但據法人估算，其純益季減幅度恐達 4 成，為矽晶圓族群中表現最弱勢者。

環球晶由於長約比重較高，無論價格或出貨量，均相對同業占有優勢，使第 2 季純益季減幅度較小，稅後純益 35.46 億元，季減 8.21%，年增 1.34%，每股純益 8.15 元，雖中止先前 EPS 持續創高態勢，但仍維持相對高檔水準。上半年稅後純益 74.09 億元，年增 18%，每股純益 17.02 元，創歷年同期新高。

合晶第 2 季稅後純益 3.8 億元，季減約 2 成，年減 17.4%，每股純益 0.74 元，為近 5 季低點。上半年稅後純益 8.6 億元，年增 22.49%，每股純益 1.68 元。

台勝科雖尚未公告財報，但據大股東台塑 (1301-TW) 日前所公告的第 2 季財報來看，今年上半年台塑認列台勝科的轉投資損益，較去年同期減少 3 億元，以此推算，台勝科第 2 季稅後純益約 6.2 至 6.3 億元，季減約 4 成，年減約 6 成，每股純益約 1.5 至 1.6 元，為近 5 季來新低，純益季減幅度恐成為三者中最甚者。

矽晶圓產業景氣從 2017 年起進入多頭，直到去年，市場需求持續暢旺、產業供不應求，價格持續攀揚。原先業界預期，今年仍將維持多頭走勢，但受到美中貿易戰影響，市場拉貨動能趨緩，半導體產業今年起面臨庫存調整壓力，產業景氣降溫，也使矽晶圓廠獲利表現開始走緩。