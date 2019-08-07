〈矽晶圓景氣降溫〉後市不確定因素仍多 族群逆勢走跌

日本矽晶圓巨擘 SUMCO 第 2 季純益大減逾 3 成，引發市場對其轉投資公司台勝科 (3532-TW) 獲利疑慮，加上市場不確定因素多，環球晶 (6488-TW) 對後市展望也保守，矽晶圓族群今 (7) 日股價全面走跌，其中台勝科 (3532-TW) 跌幅最重、超過 5%，回測 100 元整數關卡；環球晶也一度下探至 300 元，跌幅逾 3%；合晶 (6182-TW) 則下跌逾 1.5%。

合晶昨日也公告第 2 季財報，稅後純益 3.8 億元，季減 20.83%，年減 17.4%，每股純益 0.74 元，創下近 5 季低點；上半年稅後純益 8.6 億元，年增 22.49%，每股純益 1.68 元。

環球晶第 2 季受半導體產業面臨庫存調整影響，稅後純益為 35.46 億元，季減 8.21%，年增 1.34%，每股純益 8.15 元，中止先前 EPS 持續創高態勢；上半年稅後純益為 74.09 億元，仍年增 18%，每股純益 17.02 元，創歷年同期新高。

環球晶董事長徐秀蘭表示，由於市場不確定因素難預期，今年營收與純益可能持平去年，不排除小增或小幅下滑，明年整體長約 ASP 仍稍高於今年；而邏輯與晶圓代工客戶庫存可望從第 3 季逐季下降，年底產業庫存將回歸至健康水位。

另一家矽晶圓廠台勝科尚未公布第 2 季財報，不過，據大股東台塑 (1301-TW) 日前所公告的第 2 季財報來看，今年上半年台塑認列台勝科的轉投資損益，較去年同期減少 3 億元，以此推算，台勝科第 2 季稅後純益約落在 6.2 至 6.3 億元，季減約 4 成，年減約 6 成，每股純益約 1.5 至 1.6 元，也可能創下近 5 季來新低。

台勝科日前表示，第 3 季需求展望比第 2 季更疲弱，估本季將是全年谷底，營收、獲利恐續修正，最快第 4 季營運可望回溫。