國壽電子保單使用率95% 節省紙張量相當於5.1棟101大樓高

隨著數位時代來臨，消費者行為模式轉變，環保議題也是全球注目的焦點，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽在行動數位服務發展完備下，自 7 月起，率先實行新契約全面採用電子保單取代紙本保單，保戶投保時只要填寫手機或 Email，就能輕鬆收取保單，電子保單使用率已達到 95% 以上，數位化成效亮眼，對地球減碳有相當大的貢獻，節省紙張量相當 5.1 棟 101 大樓高度。

過去保戶投保後會收到厚重的紙本保單，少則 30~40 頁，多則像投資型保單可達 300 多頁，不僅收納占空間、遺失只能重新申請補發，也無法隨時檢視保障內容，辦理保險服務如保單變更、理賠時，必須檢附厚重的紙本保單，除了不便利，更是消耗地球資源，讓保險與環境永續無法平衡共存。

國泰人壽自 2015 年推動旅行平安險電子保單，使用率一路領先業界，鑑於數位化服務完善及倡議環境永續，今年 7 月起率先實施保單服務全面數位化，主打五大特色，讓每年上百萬的保戶享受升級服務，保戶也表示管理保單變得更即時又方便。

特色一、多管道下載、即時檢視保障內容：

現在只要透過手機簡訊或 Email 的網址連結就能下載保單，無需另外安裝保單瀏覽器就能開啟檔案，相較同業方便許多，而且進入國泰人壽官網會員專區就能查看所有保單資料，不怕遺失，還能將檔案轉傳、分享給家人。實務上常遇到保戶投保後出國，電子保單並不受地域限制，保戶在國外就能透過行動裝置隨時上網查看保障內容。

特色二、公信有保障：

每份電子保單經過第三方認證公司作數位簽章，對檔案進行驗證加密，確認保單內容的完整性與不可否認性，保戶不用擔心文件遭到竄改，相對紙本保單更有保障。

特色三、辦理保險服務更簡單：

現在辦理保險服務如保單關係人變更、保單貸款、申請理賠等，均已不需另外檢附保單，相當便民。

特色四、隨時申請保單補發：

為了兼顧保戶使用習慣，日後若需要紙本保單也能透過多管道申請補發。另外，國泰人壽在今年 3 月中推出舊保單可以申請轉換電子保單的服務，讓保戶管理保單更方便一致。

特色五、為自己規劃保障也同時參與環保，節能減碳：

廣邀保戶響應環保，國泰人壽已積極規劃申請減碳標籤，未來揭露在保單上讓保戶對減碳成果更有感。

國泰人壽表示，該公司持續攜手保戶朝向綠色保險邁進，推動低碳營運不遺餘力，從 2012 年發展行動保險服務至今，使用率高達 9 成以上成效顯著，實施保單全面數位化後，每年上百萬的新契約，估計可減少碳排放 468 公噸，節省紙張量相當 5.1 棟 101 大樓高度，對環境的貢獻不容小覷。